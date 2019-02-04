iPhone за копейки: цены на гаджет резко упали

Технологии Космос Новинки iPhone Интересное

Самое читаемое

К "покосившемуся" Крымскому мосту срочно направили спасателей
Перестала жить: сердечный приступ добил измученную Кожевникову
Зачали под наркотиками: Самбурская заткнула рот бывшей любовнице Головина
"Превращается в порнозвезду": россияне раскрыли неожиданные факты о Лорак
Вернувшийся к Барановской Аршавин вызвал фурор
партнеры
Понедельник 4 февраля
Лента новостей
17:47
Здоровье заразившихся паразитами ульяновских курсантов вне опасности
17:41
Глушаков внезапно отказался от детей и алиментов
17:12
Супруг Елизаветы II занялся продажей подержанных авто
17:08
Под Москвой курьера ограбили на 100 тысяч
17:02
"Единая Россия" выступила против введения штрафов для учителей
16:57
Тимошенко врезала наглецу Порошенко
16:55
В Башкирии при пожаре погиб ребенок
15:52
Штрафы бесполезны: российские школьники во власти агрессивных учителей
15:47
Собчак спихнула Волочкову с лестницы
15:14
Борющаяся с раком Литвинова сделала важное заявление
15:13
Свидетели рассказали про ужас последних часов жизни Децла
15:11
Сделано заявление о госперевороте на Украине
15:09
Глафира Тарханова рассказала об опухоли мозга
14:53
"Любим, помним": страшная трагедия не отпускает Татьяну Тарасову
14:51
Бесстрашная Дапкунайте бросилась помогать паникующим из-за ЧП москвичам
14:49
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 4 февраля 2019 года
14:16
Эгоистичная Маркл удивила великодушным поступком
14:16
Захарова влепила пощечину лжецу Макрону
14:01
Будут переносить: неожиданный поворот в судьбе Крымского моста
13:59
Пьяный житель Архангельска по ошибке убил приятеля
13:51
В музеи стали пускать по ключам от отеля
13:50
Барановская откровенно о воссоединении с Аршавиным
13:31
Трамп толкает мир к третьей мировой
13:26
"Очень хотим внуков!": Наташа Королева ищет девочку
13:19
Последствия жуткого пожара в "звездном" доме попали на видео
13:12
"Тренируюсь жить по-новому": трудоголик Фадеев потерял ухо
13:00
Чем опасно "позитивное мышление"
12:58
Покинувшая Россию Бузова растаяла от счастья
12:56
В московском метро на рельсы упал человек
12:54
Тяжелобольной Добронравов не может работать
12:47
Иссохшую до костей анорексичку спас шоколад
12:46
Предавший Путина Лукашенко нашел нового союзника
12:27
Возле мертвого Децла нашли кучу шприцев
12:10
Рецепт апельсинового пирога
12:10
"Шансов нет": тяжелобольному Порошенко вынесли страшный вердикт
12:00
Затравленная Летучая ответила на жесткие выпады
11:57
Раздевший Пугачеву Васильев возмутил лицемерием
11:49
Россияне потеряли Дапкунайте после смертоносного пожара в ее доме
11:30
Глюк'oZa взорвалась из-за возмутительной пляски на костях
11:23
Муж актрисы Архаровой нелепо оправдался за свое исчезновение
11:20
Бесстыжая Волочкова задрала юбку перед камерой
11:05
Лобода сделала важное заявление о переменах в жизни
10:53
Назван самый эффективный способ профилактики рака
10:40
"Сама себе делаешь плохо": 5-летняя дочь отчитала плюнувшую на здоровье Пугачеву
10:33
Сбежавший от народа Порошенко вляпался в грандиозный скандал
10:04
Раскрыта неожиданная связь между беременной Маркл и принцессой Дианой
10:00
В деле о гибели группы Дятлова всплыли странные подробности
10:00
Ставшая качком престарелая Васильева вызвала фурор
09:57
Гороскоп на неделю
09:39
В Москве во время попойки в гараже задохнулись 3 человека
09:23
Аршавин показал новое фото с детьми от Барановской
08:53
Разведенная Лорак обтянула округлившийся живот
08:46
Умирающего Децла спасали спустя рукава
08:13
Скончалась звезда сериала "Улицы разбитых фонарей"
08:13
Есть погибшие: в центре Москвы загорелся дом с квартирами Сафронова и Дапкунайте
06:44
Тимати запретили оплакивать умершего друга
20:37
Танцующие голышом участницы шоу "Дом-2" вызвали омерзение
19:23
Россияне не могут отойти от шока из-за смерти кумира молодежи
18:01
Новые данные о разбившемся под Калугой автобусе с детьми
17:39
Хотел инсценировать смерть: трагический уход Децла вызвал вопросы
16:33
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 3 февраля 2019 года
15:54
Пугачева рыдает из-за скоропостижной кончины своего мальчика
15:51
Под Москвой два белоруса устроили смертельную поножовщину
15:39
Пухлая родственница перещеголяла известную супермодель
15:17
"Случился сердечный приступ": вопящая Акиньшина ринулась в клинику
14:39
"Это страшно": внезапная смерть ударила по чувствительному Жукову
14:10
"Уральские пельмени" спасли народ от массового заражения
13:32
Посещающая пластического хирурга Энистон становится похожей на Джоли
13:17
Отодвинувший Порошенко Зеленский заявил о важном разговоре с Путиным
12:55
Злопамятная Собчак набросилась на разлучницу Волочкову
12:45
7 погибших: под Калугой перевернулся автобус с детьми (Видео)
12:29
"Жеваные пирожки": скандалящих Галкина и Ахеджакову жестко унизили
12:00
Весть о госпитализации избитой жены развеселила Башарова
11:55
Состояние оставшейся в одиночестве Быстрицкой резко ухудшилось
11:35
Садальский завалил украшениями отказывающуюся от ЗАГСа Бледанс
11:08
"Считаю делом позорным": Виторган взбесился после слов Собчак о разводе
10:46
"Бездарный фанерный концерт": Пугачеву призывают отказаться от подаренных миллионов
10:17
Пережившая трагедию жена Лещенко убита горем
10:13
Культовый рэпер 90-х Децл умер от остановки сердца
09:59
В Москве бармен убил клиента на открытии заведения
06:09
Брежнева выложила видео с прогулкой топлес
03:06
Звезда "Дома-2" неожиданно объявила о разводе
00:03
По стопам Волочковой: Бывший муж Бузовой сфотографировался в банной бочке
21:07
Скандальный принц Гарри публично унизил оскароносную актрису
17:49
"Просто средство": как Собчак использовала режиссера Богомолова
16:33
Муцениеце показала, как отдыхает без Прилучного
16:12
"Рожайте от русских": обвиненную в киднеппинге актрису освободили из-под стражи
16:09
Володин: Выходом из ДРСМД США поставили под удар Европу
15:31
"Все расплывается": Леонид Агутин начал терять зрение
14:17
"Баба Лена": 40-летняя Летучая шокировала снимком без макияжа
13:50
"Неадекватный человек": Дочь Даны Борисовой сбежала из дома
13:24
Стало известно о третьем ребенке Хабенского
13:08
Путин ответил на выход США из ракетного договора супермощным оружием
12:23
"Как Бузова": Кудрявцеву смешали с грязью после публикации редкого снимка
12:05
Брошенная Кридом Клюкина объявила о свадьбе
11:35
Володин направил на благотворительность 38 миллионов
11:28
Пугачеву обвинили в провалах России на Евровидении
10:43
"Беременная" от Киркорова женщина умерла после шоу Малахова
10:35
"Звезда фотошопа". Седокова выложила новое откровенное фото
07:02
Замешана черная магия: перепуганные участники шоу "Дом-2" зовут священника
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Просто средство": как Собчак использовала режиссера Богомолова
Пугачева рыдает из-за скоропостижной кончины своего мальчика
Хотел инсценировать смерть: трагический уход Децла вызвал вопросы
"Считаю делом позорным": Виторган взбесился после слов Собчак о разводе
"Случился сердечный приступ": вопящая Акиньшина ринулась в клинику
"Бездарный фанерный концерт": Пугачеву призывают отказаться от подаренных миллионов
Hi-tech

iPhone за копейки: цены на гаджет резко упали

Фото: www.globallookpress.com
Российские ретейлеры преподнесли фанатам Apple приятный сюрприз. Цены на iPhone существенно снизились. Флагманская модель iPhone XR подешевела на 8%.
прочитано 635 раз

Крупные российские ретейлеры меняют ценники: этим заняты в "М.Видео", "Эльдорадо", re:Store, некоторых интернет-магазинах и в салонах операторов связи. iPhone XR 64 ГБ подешевел с 64-65 тысяч до 60 тысяч рублей.

ПО ТЕМЕ

Старые iPhone оказались под угрозой взлома

iPhone X взорвался во время установки обновлений

На сайте компании Apple цена на смартфон осталась неизменной – 66 тысяч. Объясняется это тем, что глава Apple Тим Кук недавно заявил, что компания планирует снизить цены на некоторые флагманские модели iPhone в странах, где национальные валюты значительно обесценились по отношению к доллару. Такое решение компания принимает второй раз за 12-летнюю историю гаджета. Причина – информация о первом за десять лет падении выручки в ключевой для продаж период праздников.

В ноябре прошлого года японская газета Nikkei со ссылкой на источник сообщила, что Apple отменяет дополнительное производство смартфонов iPhone XR из-за слабого спроса. Тогда же была снижена цена на iPhone XR в Японии – операторам связи были предложены льготные условия.

Кроме того, сообщалось, что из-за низких продаж новых iPhone компания Apple в некоторых регионах вернет на рынок предыдущую модель смартфона – iPhone X, передает РИА Новости. 

Автор: Андрей Евлампиев4 февраля 2019, 16:29
ФОТОРЕПОРТАЖ

Продажа новых iPhone в России началась с позорного провала

567

комментарии

Политика

Захарова влепила пощечину лжецу Макрону
Трамп толкает мир к третьей мировой
Обезьяна с гранатой: почему Зеленский не станет президентом
Пьяница Порошенко получил страшный удар от Меркель

Шоу-бизнес

Какая похабщина: онкобольная звезда "Дома-2" показала на фото из ванной "мокрую кисоньку"
Вероломное предательство отца довело Децла до могилы
Собчак спихнула Волочкову с лестницы
Борющаяся с раком Литвинова сделала важное заявление

Проишествия

Последствия жуткого пожара в "звездном" доме попали на видео
Есть погибшие: в центре Москвы загорелся дом с квартирами Сафронова и Дапкунайте
Злой рок: в спортивном центре на месте гибели 28 человек в Москве произошел пожар (видео)
Как в кино: подробности дерзкой кражи картины Куинджи

Lifestyle

Зрителей театра на Таганке подвергли массовому гипнозу
Аргентинские страсти снова разгораются в Кремле
"Единая Россия" проследит за реконструкцией театров и библиотек
Скандальную комедию о блокаде Ленинграда разнесли после премьеры
Шоу-бизнес

Ставшая качком престарелая Васильева вызвала фурор

71-летняя артистка превзошла все ожидания
Шоу-бизнес

Скончалась звезда сериала "Улицы разбитых фонарей"

Артист страдал от недуга
Шоу-бизнес

Разведенная Лорак обтянула округлившийся живот

Певица смутила народ своим видом
Шоу-бизнес

Глушаков внезапно отказался от детей и алиментов

Футболист удивил своим решением жену и адвокатов

Гороскоп

Гороскоп на неделю
Совет на выходные
Прогноз личной жизни на февраль 2019 года
Объявлено о новом браке Дмитрия Шепелева

Фоторепортажи

Иссохшую до костей анорексичку спас шоколад
Пухлая родственница перещеголяла известную супермодель
Молодая чемпионка мира с шикарным телом заткнула за пояс Памелу Андерсон
Экстремально волосатая девушка бросила бриться ради любимого

Спорт

"Любим, помним": страшная трагедия не отпускает Татьяну Тарасову
Разъяренные фанаты Медведевой и Загитовой набросились на Туктамышеву
Танец Овечкина с маленькой девочкой вызвал умиление (видео)
Врачебная ошибка: жену Ягудина в пятый раз положили под нож

Регионы

Будут переносить: неожиданный поворот в судьбе Крымского моста
7 погибших: под Калугой перевернулся автобус с детьми (Видео)
Вампир-сатанист совершил жестокое ритуальное убийство и стал врачом
Призрак Аршавина терроризирует россиян
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru