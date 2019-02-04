iPhone за копейки: цены на гаджет резко упали

Российские ретейлеры преподнесли фанатам Apple приятный сюрприз. Цены на iPhone существенно снизились. Флагманская модель iPhone XR подешевела на 8%.

Крупные российские ретейлеры меняют ценники: этим заняты в "М.Видео", "Эльдорадо", re:Store, некоторых интернет-магазинах и в салонах операторов связи. iPhone XR 64 ГБ подешевел с 64-65 тысяч до 60 тысяч рублей.

На сайте компании Apple цена на смартфон осталась неизменной – 66 тысяч. Объясняется это тем, что глава Apple Тим Кук недавно заявил, что компания планирует снизить цены на некоторые флагманские модели iPhone в странах, где национальные валюты значительно обесценились по отношению к доллару. Такое решение компания принимает второй раз за 12-летнюю историю гаджета. Причина – информация о первом за десять лет падении выручки в ключевой для продаж период праздников.

В ноябре прошлого года японская газета Nikkei со ссылкой на источник сообщила, что Apple отменяет дополнительное производство смартфонов iPhone XR из-за слабого спроса. Тогда же была снижена цена на iPhone XR в Японии – операторам связи были предложены льготные условия.

Кроме того, сообщалось, что из-за низких продаж новых iPhone компания Apple в некоторых регионах вернет на рынок предыдущую модель смартфона – iPhone X, передает РИА Новости.

