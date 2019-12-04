Обнаружена самая тяжелая черная дыра

Астрофизики определили, что ее масса в 40 миллиардов раз тяжелее Солнца. В этом им помогло наблюдение за движениями звезд вокруг галактического ядра с помощью самого большого на Земле телескопа в Чили.
Holm 15A – массивная эллиптическая галактика, сообщает Пятый канал. Она образовалась при слиянии двух и более мелких галактик. Черная дыра в ней возникла за счет выброса звезд из центра на радиальные орбиты при гравитационных взаимодействиях между галактиками.
Черная дыра поглощает много звезд. С каждым новым слиянием она набирает массу.
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