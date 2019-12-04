Обнаружена самая тяжелая черная дыра

Немецкие ученые из Мюнхенской обсерватории и Института внеземной физики Макса Планка обнаружили самую тяжелую черную дыру во Вселенной. Она находится в ядре галактики Holm 15A, в созвездии Кита.

Астрофизики определили, что ее масса в 40 миллиардов раз тяжелее Солнца. В этом им помогло наблюдение за движениями звезд вокруг галактического ядра с помощью самого большого на Земле телескопа в Чили.

Holm 15A – массивная эллиптическая галактика, сообщает Пятый канал. Она образовалась при слиянии двух и более мелких галактик. Черная дыра в ней возникла за счет выброса звезд из центра на радиальные орбиты при гравитационных взаимодействиях между галактиками.

Черная дыра поглощает много звезд. С каждым новым слиянием она набирает массу.