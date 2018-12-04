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Запад разглядел инопланетян в небе над Россией

Фото: pixabay.com
Американские блогеры-уфологи увидели на снимках Google Earth странный след в небе над нашей страной и Европой. Братья Блейк и Бретт уверены, что на камеру спутника попало очередное доказательство существования внеземной цивилизации.
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На видео, выложенном на YouТube-канале thirdphaseofmoon, исследователи предложили обратить внимание на необычную прямую линию. По мнению братьев, она имеет инопланетное происхождение.

Американцы уверяют, что подобный конденсационный след мог оставить только летательный аппарат. Сначала они предположили, что изображение содержит какой-то дефект, но позже пришли к выводу, что это не так.

По словам уфологов, странный след пронизывает целые системы облаков. Видео собрало более 200 комментариев.

Некоторые пользователи Сети согласны с авторами канала в том, что след имеет внеземное происхождение. Но много и тех, кто уверен, что это лишь блик на матрице фотоаппарата или изображение было сфабриковано нарочно, чтобы создать тему для обсуждения.

Как писали "Дни.ру", космический зонд Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства OSIRIS-Rex достиг астероида Бенну. Изучать его планируют около года. Затем зонд возьмет образцы с его поверхности и вернется на Землю. Астероид считается потенциально опасным.

Автор: Людмила Фоканова4 декабря 2018, 12:25
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