WhatsApp станет платным

Мессенджер WhatsApp будет взимать плату за некоторые функции. Для этого разработчики планируют создать бизнес-приложение, передает сетевое издание m24.ru.

Платным приложение будет для крупных корпораций, которые решат использовать систему в качестве канала общения с клиентами. Представители мессенджера пояснили, что таким образом хотят помочь людям связаться не только друг с другом, но и с компаниями.

Также в WhatsApp добавят возможность делать статусы цветными, выбирать шрифт и размещать ссылки. Планируется, что такой подход увеличит интерес к приложению.

