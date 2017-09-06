WhatsApp станет платным

Мессенджер WhatsApp будет взимать плату за некоторые функции. Для этого разработчики планируют создать бизнес-приложение, передает сетевое издание m24.ru.
Платным приложение будет для крупных корпораций, которые решат использовать систему в качестве канала общения с клиентами. Представители мессенджера пояснили, что таким образом хотят помочь людям связаться не только друг с другом, но и с компаниями.
Также в
WhatsApp добавят возможность делать статусы цветными, выбирать шрифт и размещать ссылки. Планируется, что такой подход увеличит интерес к приложению.
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