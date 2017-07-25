Причиной вымирания ученые назвали страх

Ученые на примере дрозофил установили, что страх заставляет мушек меньше есть и реже спариваться. Следовательно, популяция может вымереть без видимых причин, под влиянием одного лишь страха.

В исследовании были использованы мушки Drosophila melanogaster. Их рассадили в разные камеры, и в некоторые из них вводили вещество, пахнущее естественным врагом дрозофил, китайским богомолом Tenodera aridifolia sinensis. Мушки, где "плотность населения" была высока, никак не реагировали на запах естественного врага. Но в тех камерах, где дрозофил было мало, мушки переставали есть и спариваться, сообщает Proceedings of the Royal Society B .



В итоге популяция мушек становилась все меньше, пока совсем не вымирала. Исследователи уверены, что всему виной – страх перед хищником. постоянная настороженность – не появится ли богомол – приводила к тому, что ни ни какие другие занятия у дрозофил не оставалось ни времени, ни сил. Соответственно насекомые переставали питаться и спариваться, в итоге вымирая.

Там, где популяция была изначально высока. эффект практически не проявлялся. Соседство других насекомых позволяло мушкам вести себя спокойнее. Их страх, по словам ученых, как бы распределялся между всеми.

По мнению исследователей, этим экспериментом они раскрыли давнюю биологическую загадку: почему разные животные вымирали, несмотря на высокую плотность их популяции. Этот эффект проявляется, где численность вида понижается до определенного предела. Начиная с этой отметки вымирание становится неизбежным.