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Общество

Звезда порно испугалась смерти из-за протекшей груди

Элизабет Старр. Кадр youtube.com
Один из массивных грудных имплантов звезды фильмов для взрослых Элизабет Старр стал протекать, и та была вынуждена обратиться за помощью к хирургам. Впрочем, встречаться с людьми в белых халатах ей не привыкать – актриса пережила свыше 60 пластических вмешательств в свою внешность.
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Порноактриса Элизабет Старр знаменита на весь мир благодаря своей выдающейся груди. Ее импланты настолько большие, что проводить операции по их вживлению сейчас незаконно. В связи с этим хирурги ранее отказывались что-либо делать с грудью звезды фильмов для взрослых.

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Сама она высказывала опасения, что колоссальные импланты, сделанные по устаревшей технологии, могут ее убить. Эти страхи только окрепли, когда из ее груди начала сочиться жидкость. Причиной "протекшего бюста" стала неприятная инфекция.

Элизабет Старр долго пыталась лечить "протечку" разными способами. "Но это не устраняло основной проблемы, которая заключается в том, что импланты из полипропилена будут продолжать накапливать жидкость и устраивать хаос в тканях ее груди, что, предсказуемо, будет ее разрушать", – цитирует The Sun одного из хирургов, взявшихся решить эту проблему.

В результате запрещенные импланты были удалены, а на их место встали столь же массивные, но выполненные уже по современным технологиям. Операция проходила в рамках популярного шоу "Испорченное". Перед камерами порнозвезда рассказала, как пришла к своему гигантскому бюсту.

По ее словам, первые мысли о необходимости увеличить грудь стали посещать ее в возрасте 25 лет, когда она работала моделью в купальнике. Тогда она вставила себе "небольшие" импланты объемом 500 сантиметров. Впрочем, этот результат не устроил девушку, и она поставила себе тогда еще легальную грудь из полипропилена. Материал со временем расширяется еще больше, когда импланты поглощают жидкость. Однако такой подход чреват осложнениями, с которыми и пришлось столкнуться Элизабет Старр.

Автор: Геннадий Куприянов22 июля 2017, 17:41
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