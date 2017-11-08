Почему будильник iPhone вызывает тревогу и агрессию

Любому пользователю iPhone знаком стандартный сигнал будильника под названием "Радар". Ежедневно миллионы людей начинают свой день под этот жуткий звук, переживая ужас и отчаяние. Эксперты объяснили, как будильник Apple влияет на нашу психику.

По словам основателя и креативного директора лицензионного агентства Big Sync Music Эндрю Стаффорда, восприятие музыки у каждого человека субъективно, а на простые звуки вроде сигнала будильника мозг реагирует подсознательно либо позитивно, либо негативно. "Конечно, есть люди, которых раздражает звук двигателя мотоцикла, но я еще не встречал никого, кто признался бы в любви к крикам младенцев", – подчеркнул эксперт.

Тоби Сэвилл, главный инженер компании Quiet Mark, занимающейся исследованиями бытового шума, пояснил, что сигнал "Радар" вызывает неприятные эмоции из-за частоты звука, которая колеблется в самом некомфортном для человеческого слуха диапазоне – от двух до пяти килогерц.

Это объясняет тот факт, что стандартный будильник iPhone вызывает у большинства людей чувство тревоги или агрессии, передает Life.ru. Однако, как отметил Сэвилл, еще более разрушительное влияние на мозг оказывает другой сигнал будильника Apple – Presto ("Быстрее").

Публикация от Tim Horner (@mr.horner) Окт 27 2017 в 4:00 PDT

По словам эксперта, в этом звуке частоты диссонируют, а "общая картина получается еще более садистской". Руководитель отдела технологий и инноваций пиар-агентства PHA Media Ник Браунд отметил, что "Радар" не заставляет "выпрыгивать из трусов", но запускает в голове "триггер тревоги".

Несмотря на негативные последствия, миллионы людей продолжают использовать этот стандартный звук будильника. По словам Браунда, пользователи не хотят менять "Радар" на любимую мелодию, чтобы она не стала вызывать неприятные ассоциации, ведь ранние подъемы ни у кого не вызывают положительных эмоций.

"В этом смысле "Радару" просто не повезло, потому что Apple сделала его сигналом будильника по умолчанию", – добавил эксперт. И все-таки, по мнению Сэвилла, можно выбрать более щадящий звук будильника – "Космос". "Этот сигнал гораздо приятнее для уха, потому что звучит на частоте около одного килогерца и может похвастаться мягким эхо", – подчеркнул он.

