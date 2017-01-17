В Сети зря поиздевались над Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко похвастался национальными высокотехнологичными разработками на открытии белорусско-египетского делового форума в Каире. Среди прочих достижений он назвал популярный мессенджер Viber, за что в скором времени стал мишенью шутников в социальных сетях.

"Среди европейских государств Беларусь занимает лидирующие позиции в области высоких технологий. Уверен, что многие из вас уже используют программное обеспечение наших разработчиков. Такое, к примеру, как приложение Viber", – цитирует белорусского президента БелТА.

Пользователи социальных сетей оказались настолько поражены этой новостью, что не поверили в нее. В результате недопонимания глава Белоруссии стал жертвой необоснованного троллинга.

Лукашенко назвал Viber белорусским мессенджером.

Лол, а ведь недавно хотел ввести налог на пользование Viber

Lol — Эмiлiя Плятэр (@emiliazmgr) 17 января 2017 г.

Примечательно, что ранее Александр Лукашенко уже рассказывал о белорусском происхождении Viber. В конце сентября 2016 года президент Белоруссии встретился в Китае со студентами Пекинского университета, выступая перед которыми он похвалил достижения национальной IT-индустрии.

"Разумеется, мы понимаем, что для поступательного развития необходимо максимально развивать высокие технологии. Сегодня в мире широко известны достижения белорусского сектора IT с такими брендами, как "Вайбер", "Эпам", "Варгейминг", – заявил Лукашенко. Однако тогда выступление президента осталось практически без внимания СМИ и социальных сетей.

БелАЗы, агрокомплекс и Viber: Лукашенко рассказал в Египте о конкурентных преимуществах Беларуси pic.twitter.com/tBOjapF3m4 — Стефан (@Decorut) 16 января 2017 г.

Насмешки над президентом оказались необоснованными, так как Viber действительно разработан белорусскими специалистами - Тальмоном Марко и Игорем Магазинником. Они познакомились во время службы в израильской армии и имеют соответствующее гражданство, один из офисов компании также находится в этой стране. Но основные центры разработки располагаются именно в Белоруссии в связи с низкой стоимостью рабочей силы.

Зачем нужны Viber и Whatsapp, если в них нет стикеров с Лукашенко? — Sofronov Michael (@m_sofronov) 5 июня 2015 г.

Напомним, Viber в конце 2016 года оценил число пользователей приложения в 76 миллионов человек. За прошедший год этот показатель вырос на 43%.