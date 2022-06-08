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Спорт
Умар Кремлев – за бокс во благо

Умар Кремлев – за бокс во благо

Действующий президент IBA занимает активную позицию по популяризации спорта в мире. Его инициативы как руководителя IBA дали молодым боксёрам из разных стран шанс на участие в престижных турнирах. А ФБР при Умаре Кремлёве запустила сразу ряд общественно важных проектов, в том числе по поддержке населения во время эпидемии коронавируса.
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О работе в IBA

В мае 2022 года на конгрессе Международной ассоциации бокса (the International Boxing Association) Кремлёва переизбрали президентом организации. Он продолжит развитие этого вида спорта на самом высоком уровне.

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На посту главы, который он занимает с 2020 года, ему уже удалось провести существенные изменения в структуре ассоциации, привлечь необходимые инвестиции на развитие и восстановить авторитет IBA. Главной задачей спортивный функционер считает популяризацию бокса в мире. Сделано уже немало. Внедрены новые принципы управления для соответствия критериям Международного олимпийского комитета. Обширные реформы уже помогли сделать большой шаг вперёд — в сторону спортивной прозрачности, что подтверждается независимыми экспертами.

К очередным выборам главы ассоциации в мае 2022-го организация пришла полностью обновлённой. Преобразования коснулись системы подсчёта очков, составления рейтингов, появились новые турниры. Таким образом, получилось исключить возможность манипуляций при подсчёте результатов и дать шанс участникам из небольших федераций продемонстрировать свои способности в честных соревнованиях. Кроме того, под контролем президента ассоциация предоставляет финансовую поддержку начинающим боксёрам. Закупается необходимая экипировка, оказывается помощь в участии в турнире. На втором сроке в качестве президента IBA Умар Кремлёв планирует продолжить проекты по популяризации бокса и восстановлению организации в МОК.

Личные приоритеты в работе

Боксом Умар Назарович Кремлёв занимается с раннего детства. В родном Серпухове он входил в число воспитанников известного тренера Алексея Галеева. По словам самого Кремлёва, он полюбил этот спорт за возможность воспитывать в человеке лучшие качества — выносливость, справедливость, волю к победе. Карьеру спортивного функционера он начал строить в промоутерской компании. Выступал менеджером талантливых боксёров, включая братьев Чудиновых и Роя Джонса-младшего. С 2017-го избран в исполком Российской федерации бокса, которую впоследствии возглавил. Известно, что в тот момент российский бокс переживал не лучшие времена. За четыре года работы на посту главы организации Умару Назаровичу удалось с нуля выстроить новую систему управления, обеспечив финансовую устойчивость.

Одним из главных достижений на этом посту Умар Кремлёв считает продвижение бокса в регионах. Он лично побывал в 85 российских субъектах, посетил спортивные залы, встретился с местными властями. В результате удалось увеличить количество спортивных школ по всей стране, построить новые и переоснастить уже существующие. Так тысячи детей получили возможность заниматься боксом в родных городах. Кроме того, продвижению боксёрских ценностей способствует учреждение профессиональных праздников: Дня российского бокса и Международного дня бокса. По инициативе Умара Кремлёва в эти дни проводятся масштабные события, которые привлекают внимание широкой аудитории. Так, открытая тренировка на Красной площади стала самой массовой в своём роде и вызвала большой общественный резонанс.

Благотворительные проекты

Своим примером Кремлёв доказывает, что бокс — это мощная сила, которая способна творить добро. В частности, были запущены проекты #БоксПомогает и #БоксОбъединяет. В рамках инициативы периодически проходят благотворительные акции. Во время эпидемии COVID-19 Кремлёв выступил с инициативой создания штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией. Так, силами команды Умара Назаровича оказывалась помощь различного характера людям, которые оказались в тяжёлой ситуации. Также под эгидой Федерации бокса России уже несколько лет по всей стране проводятся рождественские ёлки. Помимо красочных представлений, на мероприятиях дети и взрослые могут больше узнать о мире бокса и поучаствовать в тематических активностях.

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Умар Назарович Кремлев — действующий президент IBA. Фото: пресс-служба IBA
8 июня 2022, 12:28 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник

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