Действующий президент IBA занимает активную позицию по популяризации спорта в мире. Его инициативы как руководителя IBA дали молодым боксёрам из разных стран шанс на участие в престижных турнирах. А ФБР при Умаре Кремлёве запустила сразу ряд общественно важных проектов, в том числе по поддержке населения во время эпидемии коронавируса.

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