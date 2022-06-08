Умар Кремлев – за бокс во благо

О работе в IBA
В мае 2022 года на конгрессе Международной ассоциации бокса (the International Boxing Association) Кремлёва переизбрали президентом организации. Он продолжит развитие этого вида спорта на самом высоком уровне.
На посту главы, который он занимает с 2020 года, ему уже удалось провести существенные изменения в структуре ассоциации, привлечь необходимые инвестиции на развитие и восстановить авторитет IBA. Главной задачей спортивный функционер считает популяризацию бокса в мире. Сделано уже немало. Внедрены новые принципы управления для соответствия критериям Международного олимпийского комитета. Обширные реформы уже помогли сделать большой шаг вперёд — в сторону спортивной прозрачности, что подтверждается независимыми экспертами.
К очередным выборам главы ассоциации в мае 2022-го организация пришла полностью обновлённой. Преобразования коснулись системы подсчёта очков, составления рейтингов, появились новые турниры. Таким образом, получилось исключить возможность манипуляций при подсчёте результатов и дать шанс участникам из небольших федераций продемонстрировать свои способности в честных соревнованиях. Кроме того, под контролем президента ассоциация предоставляет финансовую поддержку начинающим боксёрам. Закупается необходимая экипировка, оказывается помощь в участии в турнире. На втором сроке в качестве президента IBA Умар Кремлёв планирует продолжить проекты по популяризации бокса и восстановлению организации в МОК.
Личные приоритеты в работе
Боксом Умар Назарович Кремлёв занимается с раннего детства. В родном Серпухове он входил в число воспитанников известного тренера Алексея Галеева. По словам самого Кремлёва, он полюбил этот спорт за возможность воспитывать в человеке лучшие качества — выносливость, справедливость, волю к победе. Карьеру спортивного функционера он начал строить в промоутерской компании. Выступал менеджером талантливых боксёров, включая братьев Чудиновых и Роя Джонса-младшего. С 2017-го избран в исполком Российской федерации бокса, которую впоследствии возглавил. Известно, что в тот момент российский бокс переживал не лучшие времена. За четыре года работы на посту главы организации Умару Назаровичу удалось с нуля выстроить новую систему управления, обеспечив финансовую устойчивость.
Одним из главных достижений на этом посту Умар Кремлёв считает продвижение бокса в регионах. Он лично побывал в 85 российских субъектах, посетил спортивные залы, встретился с местными властями. В результате удалось увеличить количество спортивных школ по всей стране, построить новые и переоснастить уже существующие. Так тысячи детей получили возможность заниматься боксом в родных городах. Кроме того, продвижению боксёрских ценностей способствует учреждение профессиональных праздников: Дня российского бокса и Международного дня бокса. По инициативе Умара Кремлёва в эти дни проводятся масштабные события, которые привлекают внимание широкой аудитории. Так, открытая тренировка на Красной площади стала самой массовой в своём роде и вызвала большой общественный резонанс.
Благотворительные проекты
Своим примером Кремлёв доказывает, что бокс — это мощная сила, которая способна творить добро. В частности, были запущены проекты #БоксПомогает и #БоксОбъединяет. В рамках инициативы периодически проходят благотворительные акции. Во время эпидемии COVID-19 Кремлёв выступил с инициативой создания штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией. Так, силами команды Умара Назаровича оказывалась помощь различного характера людям, которые оказались в тяжёлой ситуации. Также под эгидой Федерации бокса России уже несколько лет по всей стране проводятся рождественские ёлки. Помимо красочных представлений, на мероприятиях дети и взрослые могут больше узнать о мире бокса и поучаствовать в тематических активностях.