Российскому теннисисту стало плохо во время матча на Олимпиаде в Токио

Во время Олимпийских игр в Токио произошел серьезный инцидент. Сообщается, что у отечественного теннисиста Даниила Медведева ухудшилось самочувствие прямо во время матча.
Спортсмену потребовалась незамедлительная помощь врачей, передает телеканал "360". Предположительно, причиной этому стала боль в мышцах живота. После этого Медведев смог продолжить встречу.
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