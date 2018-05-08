К чему снится рыбалка

Рыбалка во сне предвещает успех в каком-то незначительном деле. Чтобы доподлинно узнать, что означает такое сновидение, необходимо вспомнить максимальное количество подробностей.



Парням и девушкам такое занятие во сне предвещает разные обстоятельства в жизни. Рыбачить женщине – это знак того, что она хочет "подцепить" удачу на крючок. Ее супругу это указывает на то, что он вымотан своей работой и ему стоит взять отпуск.

Видеть рыбаков во сне – к приятным гостям, которых предстоит принимать. Жарить или варить улов – к победе над недоброжелателями.

Желание перемен в жизни – вот что символизирует сбор друзей для совместной рыбалки. В этом случае вам следует отдохнуть, отложить второстепенные дела и проблемы на потом.

Если во сне вы держите в руках рыболовные снасти, то скоро вы осознаете, что можете значительно влиять на свою судьбу. Плетеная леска в сонниках трактуется как скорая прибыль. Если она порвана, то, наоборот, олицетворяет неудачи в будущем.

Необычное, запоминающиеся на всю жизнь путешествие – это то, к чему снится зимняя рыбалка. Кроме того, такой сюжет символизирует в сонниках стремление увидеть или сделать что-то новое.

Неудачная рыбалка означает препятствия и трудности, которые посылает судьба. Нужно проявить терпение и не останавливаться на достигнутом.

Если видите себя браконьером во сне, то пересмотрите свое поведение и отношение к людям. Скорее всего, вы зарабатываете деньги нечестным путем.

