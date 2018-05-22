Бодрствование по ночам смертельно опасно
Биологическое время всех систем организма могут нарушить всего несколько ночей без сна. Причем сбой затрагивает более ста различных белков, включая соединения, связанные с обменом веществ и содержанием сахара в крови.
Исследование провели ученые из Университета Боулдера, штат Колорадо. В эксперименте приняли участие шестеро здоровых мужчин в возрасте до 30 лет. Исследователи держали их взаперти в течение недели и все это время фиксировали их активность, диету, сон и количество получаемого света.
"Пара ночей работы способны быстро поменять физиологию человека. Причем на длинной дистанции это может нанести серьезный вред здоровью", – отметил по результатам исследования директор Лаборатории хронобиологии и исследования сна Кеннет Райт.
К таким выводам ученые пришли после опытов, поставленных на участниках эксперимента. Первые два дня мужчины жили по обычному распорядку. Затем их постепенно перевели на обратный режим: активность и питание – ночью, восемь часов сна – в течение дня. При этом каждые четыре часа эксперты брали у подопытных кровь на анализ.
Сладких всем снов в удобной постели, друзья! Спим, до завтра...☺️#сон #рысь #спокойнойночи pic.twitter.com/rw5VL0pUZV— Demakova Larisa (@iamproffi) 27 апреля 2018 г.
Смена распорядка привела к деформациям в 129 соединениях - это удалось выяснить с помощью разработанного учеными прибора. Исследователи установили "расписание" работы более тысячи белков. В их числе оказался глюкагон – этот белок побуждает печень отправлять больше сахара в кровоток. Как выяснилось, именно во время ночного бодрствования процесс достигает максимальной активности. Ко всему прочему стало ясно, почему работники ночных смен чаще других болеют диабетом, пишет журнал PNAS.
Появилась новая информация о влюбленных
Президент рассказал в фильме о путче 1991-го
Балерина перепутала стриптиз-клуб и праздник для малышей
Флоранс впервые после смерти любимого супруга дала интервью