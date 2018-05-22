Бодрствование по ночам смертельно опасно

Внутренние часы человеческого организма безвозвратно сбиваются всего от пары ночей, проведенных без сна. Это наносит здоровью серьезный вред, выяснили ученые.

Биологическое время всех систем организма могут нарушить всего несколько ночей без сна. Причем сбой затрагивает более ста различных белков, включая соединения, связанные с обменом веществ и содержанием сахара в крови.

Исследование провели ученые из Университета Боулдера, штат Колорадо. В эксперименте приняли участие шестеро здоровых мужчин в возрасте до 30 лет. Исследователи держали их взаперти в течение недели и все это время фиксировали их активность, диету, сон и количество получаемого света.

"Пара ночей работы способны быстро поменять физиологию человека. Причем на длинной дистанции это может нанести серьезный вред здоровью", – отметил по результатам исследования директор Лаборатории хронобиологии и исследования сна Кеннет Райт.

К таким выводам ученые пришли после опытов, поставленных на участниках эксперимента. Первые два дня мужчины жили по обычному распорядку. Затем их постепенно перевели на обратный режим: активность и питание – ночью, восемь часов сна – в течение дня. При этом каждые четыре часа эксперты брали у подопытных кровь на анализ.

Смена распорядка привела к деформациям в 129 соединениях - это удалось выяснить с помощью разработанного учеными прибора. Исследователи установили "расписание" работы более тысячи белков. В их числе оказался глюкагон – этот белок побуждает печень отправлять больше сахара в кровоток. Как выяснилось, именно во время ночного бодрствования процесс достигает максимальной активности. Ко всему прочему стало ясно, почему работники ночных смен чаще других болеют диабетом, пишет журнал PNAS.