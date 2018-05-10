К чему снится море
Привидевшееся море сулит человеку в будущем переменчивые и неоднозначные ситуации, которые могут навредить или помочь в карьере и отношениях. Зачастую значение сна истолковывается в положительном русле.
Бушующее море говорит о внутреннем беспокойстве сновидца, а также неприятных потрясениях в будущем. Деловым людям это может сулить появление ситуации, при которой благополучие сновидца зависит от настроения вышестоящей персоны.
Молодым особам такое сновидение, по соннику, пророчит "разбор полетов" между ней и любимым человеком. Также это символизирует "подвешенное" состояние отношений.
Парням такой сон может указывать на грядущие сексуальные всплески с партнером, либо говорить о насыщенном интимной жизнью периоде. Также это свидетельствует о том, что человек долгое время находится в напряжении, что делает его агрессивным.
Если во сне море прозрачное, значит, во всех сферах сновидца наступит полная идиллия и взаимопонимание. А грязные и мутные волны олицетворяют чье-то недовольство и разочарование человеком.
Водоем, покрытый льдом, является знаком того, что в скором времени у вас и вашей второй половинки наступит морально-душевная пауза. Однако стоит отметить, что это не всегда плохо для пары, скорее полезно.
Если во сне море высохло, значит, согласно соннику, необходимо приготовиться к грядущим непростым дням. Вероятно, финансовая стабильность сновидца пошатнется. Также препятствия могут возникнуть и на карьерном пути.
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