Роберт Эйджи рассказал, что иностранные компании в России адаптируются к новым реалиям: лишь небольшая доля сокращает присутствие, тогда как значительная часть продолжает развиваться.



Несмотря на сложные экономические условия, большинство иностранных компаний продолжают успешно вести дела в России. Согласно результатам недавнего опроса Американской торговой палаты в России, лишь 10% фирм сократили или приостановили свою деятельность, тогда как 18% участников отметили расширение бизнеса. Эти данные подчеркивают устойчивость иностранного сектора экономики страны, несмотря на внешнеполитические вызовы.

Иностранные предприниматели отмечают комфортность ведения дел в России. Почти половина респондентов заявили, что не испытывают трудностей с визитом в страну или проживанием там. Однако около трети столкнулись с проблемами, касающимися платежей и банковского обслуживания. Это свидетельствует о наличии определенных барьеров, связанных с финансовыми операциями, однако общая картина остается положительной.

Роберт Эйджи, президент и главный исполнительный директор Американской торговой палаты в России, поделился своим мнением в интервью РБК. По его словам, Москва является одним из самых безопасных мегаполисов мира, несмотря на распространенное мнение на Западе. Эйджи отметил, что прожил в Москве 30 лет, ежедневно пользуется общественным транспортом и чувствует себя уверенно и спокойно.

Эти наблюдения подчеркивают разницу между восприятием реальности в российских условиях и информационным фоном, создаваемым западными медиа. В целом, иностранные компании демонстрируют высокую степень адаптации к условиям работы в России, что способствует дальнейшему развитию экономических связей между странами.