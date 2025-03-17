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Понедельник 17 марта

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"Фридом Финанс": как экосистема холдинга открывает новые возможности для инвесторов

"Фридом Финанс": как экосистема холдинга открывает новые возможности для инвесторов
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"Фридом Финанс" – это международный финансовый холдинг, который начал свою историю 17 лет назад и на сегодняшний день работает в 22 странах. В основе бизнеса лежит предоставление брокерских и банковских услуг, а также страхования и инновационных цифровых решений.

Главное: штаб-квартира холдинга находится в Казахстане (это дружественная для РФ юрисдикция), где компания построила уникальную цифровую экосистему, объединяющую брокера, банк, страховые компании, телекоммуникации и lifestyle-сервисы. Рейтинги от S&P у двух брокеров («Фридом Финанс», работающего на местном рынке, Freedom Finance Global, предоставляющего доступ на международные биржи) и банка Freedom Bank Kazakhstan на уровне «B+», прогноз «стабильный».

Сегодня акции материнского холдинга Freedom Holding Corp. торгуются на NASDAQ и на биржах Казахстана под тикером FRHC, и капитализация компании превышает $8,7 млрд.

Как стать инвестором?

«Фридом Финанс» делает инвестиции доступными для всех. Любой желающий может открыть бесплатный брокерский счёт онлайн всего за 5 минут и начать инвестировать с любой суммы. Для этого достаточно авторизоваться в приложении Freedom Broker, заполнить инвестиционный и экономический профили и подтвердить данные. Это доступно и для нерезидентов Казахстана.

Через собственную платформу Tradernet клиенты получают доступ к крупнейшим мировым площадкам. Тариф для инвестиций клиент выбирает под себя и свои цели.

«Мы стремимся максимально упростить доступ к инвестициям. Сегодня Tradernet активно внедряет искусственный интеллект: он анализирует новости и отчёты компаний, сравнивает эмитентов с конкурентами и даёт пользователям готовые инвестиционные рекомендации, чтобы принять решение было максимально просто и быстро», — отмечает основатель холдинга Тимур Турлов.

«Фридом Финанс» также выпускает мультивалютную Invest card, которая интегрирована с брокерским счётом Freedom Finance Global. Она позволяет оперативно использовать доходы от инвестиций и проводить оплату напрямую со счета в долларах, тенге, евро и рублях.

Расширение географии «Фридом Финанс»: Турция и Таджикистан

Freedom Holding активно развивает своё присутствие на международных рынках. В начале 2025 года компания выходит на брокерский рынок Турции, где видит значительный потенциал для развития. «Мы изучали Турцию более пяти лет. Это большой и динамичный рынок, идеально подходящий для наших технологий», — заявил Тимур Турлов.

Весной 2025 года состоится запуск цифрового розничного банка Freedom в Таджикистане. Банк уже получил все необходимые лицензии и готов предложить жителям страны удобные цифровые банковские решения, включая банковские карты и переводы по номеру телефона. «Активы банковского сектора Таджикистана составляют около $2 млрд, а доля безналичных операций — всего 20%. Услуги банков пока остаются дорогими. Мы уверены, что наши цифровые решения помогут изменить ситуацию к лучшему», — подчеркнул глава Freedom Finance.

Сила экосистемы

Ключевое преимущество холдинга — уникальная цифровая экосистема Freedom в Казахстане. В её центре сейчас — суперприложение Freedom SuperApp, объединяющее банковские услуги, брокерские счета, страховки и услуги lifestyle-сегмента: онлайн-покупку билетов на Aviata и Ticketon, покупки продуктов через Arbuz.kz. В ближайшее время в SuperApp интегрируются новые сервисы, такие как Freedom Mobile, NИИmi.kz и Freedom Media.

«Создание экосистемы дает нам уникальную возможность глубоко понять своего клиента. Мы видим его потребности, привычки и предпочтения, можем предлагать максимально персонализированные продукты и услуги. Когда компания знает клиента лучше, чем он сам, появляется огромный потенциал для роста», — объясняет Тимур Турлов. Сегодня у компании около 7 млн пользователей в экосистеме, а также более полумиллиона брокерских клиентов по всему миру.

Отдельно отметим, что «Фридом Финанс» активно развивает ИИ-комплаенс для быстрой и эффективной проверки клиентов, внедряет цифровые решения в страхование, а также поддерживает программы финансовой грамотности и экологические проекты в Казахстане.

«Финансовое образование напрямую влияет на благополучие общества, снижает социальное напряжение и помогает людям перейти от потребительского поведения к накопительному и инвестиционному», — подчеркивают в компании.

Цифровая валюта Freedom

Весной 2024 года «Фридом Финанс» запустил собственную цифровую валюту. Это финансовый инструмент, созданный Freedom для упрощения доступа к инвестициям. Это не просто кэшбэк-программа, а полноценный актив. Суть в том, что 10 000 «монет» Freedom эквивалентны одной акции FRHC (за котировками акций можно следить, например, тут), а стоимость «монеты» меняется вместе с рыночной стоимостью акций.

«Наша цель — сформировать у людей привычку людей к накоплениям и инвестициям простым способом. Клиенты, совершая обычные покупки, становятся инвесторами. Это, пожалуй, лучший способ вовлечения широкой аудитории в финансовую грамотность. Для того, чтобы купить обычные акции, нужно открыть брокерский счет, разобраться с биржей и т.д. Это не очень сложно, но это все равно барьер. А акция на карте — это совсем другой уровень демократизации», — отмечает глава копании Турлов.

Накопленный кэшбэк в «монетах» можно использовать для полной или частичной оплаты покупок в онлайн и офлайн-магазинах Казахстана. Конвертация валюты Freedom в тенге происходит мгновенно и круглосуточно, включая праздники и выходные дни. Также владельцы «валюты» Freedom могут рассчитываться ими и за рубежом — в таком случае средства автоматически переводятся в местную валюту по текущему курсу.

Масштабные планы

Freedom Holding не планирует останавливаться на достигнутом — впереди экспансия на новые рынки. Тимур Турлов неоднократно подчёркивал: «Мы не можем позволить себе стоять на месте. Сегодня ключ к успеху — в умении быстро адаптироваться к изменениям и активно внедрять инновации, чтобы всегда быть на шаг впереди конкурентов».

Компания делает ставку на технологичные решения, ИИ-инструменты и расширение своей клиентской базы за счёт интегрированных сервисов. Freedom уже проинвестировал более $185 млн в технологические стартапы, которые гармонично включает в общее поле своей экосистемы.

«Фридом Финанс» стремительно превращается из казахстанского лидера в значимого игрока на глобальном рынке. В планах Турлова и его команды — стать не только самым крупным финансово-технологическим хабом Центральной Азии, но и международным брендом, который задаёт тренды в цифровых финансах.

«Фридом Финанс» — это международный финансовый холдинг, который начал свою историю 17 лет назад и на сегодняшний день работает в 22 странах. В основе бизнеса лежит предоставление брокерских и банковских услуг, а также страхования и инновационных цифровых решений.

Главное: штаб-квартира холдинга находится в Казахстане (это дружественная для РФ юрисдикция), где компания построила уникальную цифровую экосистему, объединяющую брокера, банк, страховые компании, телекоммуникации и lifestyle-сервисы. Рейтинги от S&P у двух брокеров («Фридом Финанс», работающего на местном рынке, Freedom Finance Global, предоставляющего доступ на международные биржи) и банка Freedom Bank Kazakhstan на уровне «B+», прогноз «стабильный».

Сегодня акции материнского холдинга Freedom Holding Corp. торгуются на NASDAQ и на биржах Казахстана под тикером FRHC, и капитализация компании превышает $8,7 млрд.

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17 марта 2025, 18:14
Фото: freepik.com
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