Собянин предупредил москвичей о жаре в четверг и смене погоды в пятницу

Жаркая погода и резкое изменение погодных условий ожидается в Москве в преддверии первых выходных июля 2024 года.

В четверг, 4 июля, москвичей ожидает по-настоящему жаркий день. Температура воздуха обещает подняться выше 30 градусов, что значительно превышает обычные климатические показатели для этого времени года. Жара будет ощущаться особенно сильно, и городские власти уже готовятся к этому испытанию. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Он порекомендовал жителям столицы ограничить свое пребывание на улице, особенно пожилых людей, беременных женщин и детей. В такую погоду важно беречь себя и избегать перегрева. Городские службы будут работать в усиленном режиме, чтобы обеспечить комфорт и безопасность жителей, отметил Собянин.

По слова мэра, на станциях метро, Московских центральных диаметров (МЦД), железнодорожных вокзалах и причалах речного транспорта будут раздавать питьевую воду. Это поможет избежать обезвоживания и теплового удара, ведь вода — лучший способ поддерживать гидратацию организма в жару.

Однако уже на следующий день, в пятницу, 5 июля, природа готовит москвичам новый сюрприз. Ожидаются сильные ливни и грозы, которые могут сопровождаться шквалистыми порывами ветра до 20-25 м/с и выпадением града. Количество осадков может превысить половину месячной нормы, что приведет к значительным изменениям погодных условий, проинформировал Сергей Собянин.