Москвичам рассказали о схеме движения во время фестиваля "Ешь. Гуляй. Дыши"

На несколько дней Москва превратится в гастрономическую столицу.

В выходные, 13 и 14 июля, Москва приглашает всех жителей и гостей столицы на грандиозный праздник еды, развлечений и хорошего настроения. В эти дни центральные улицы города станут пешеходными, чтобы каждый мог насладиться летним гастрономическим фестивалем "Ешь. Гуляй. Дыши".

Жители и гости Москвы смогут прогуляться по живописным московским улицам, где будет звучать музыка, а воздух наполнится ароматами вкуснейших блюд. На каждой из четырех центральных улиц ждут развлекательные программы, викторины, танцы и выступления театров и ораторов. Это отличная возможность провести время с семьей и друзьями, познакомиться с новыми людьми и просто насладиться летним днем.

Однако стоит помнить, что в связи с проведением фестиваля будет временно изменено движение городского транспорта. С 5:45 утра 13 июля до конца мероприятия 14 июля автобусы не будут ходить по участку Большой Никитской улицы.

Также будут закрыты для велосипедистов и средств индивидуальной мобильности такие улицы, как Малая Бронная, Большая Никитская (от Тверского бульвара до Садового кольца), Камергерский переулок, Тверской проезд, Глинищевский и Газетный переулки.

Для жителей будут организованы участки с пропуском на некоторых улицах, таких как Большая Бронная (от Большого Козихинского переулка до Малой Бронной), Дмитровский переулок, Калашный переулок и другие.

Полное перекрытие движения транспорта ожидается на улицах Большая Никитская, Малая Бронная, а также в Газетном переулке.

Подробная информация о перекрытиях и программе фестиваля "Ешь. Гуляй. Дыши" представлена на официальном сайте Московского транспорта.