Москвичи приносят гуманитарную помощь участникам СВО и детям прифронтовых территорий

Отправку посылок организуют добровольцы ресурсного центра "Мосволонтер".



В Москве подготовлена новая партия помощи для жителей Луганской и Донецкой народных республик, а также Запорожской, Харьковской и Курской областей. С 1 декабря, когда стартовал проект "Зима в Москве", москвичи принесли почти пять тонн новогодних подарков и продуктов для военнослужащих и детей этих регионов. Гуманитарную помощь принимают в "Домиках добра", открытых на фестивальных площадках "Московских сезонов".

"По Москве сейчас открыто более 30 "Домиков добра", и в каждом мы принимаем и детские новогодние подарки, и подарки для участников боевых действий. Это очень хорошая, добрая, новогодняя акция, которая позволяет горожанам проявить личное участие к детям на новых территориях, к нашим воинам, нашим защитникам. Москвичи каждый день приносят подарки на пункты сбора, тем более что расположение на площадках "Московских сезонов" очень удобно", – отметил координатор проекта "Москва помогает" Кирилл Соколовский.

Для детей москвичи приносят сладкие наборы, книги, раскраски и игрушки, а для бойцов СВО – теплые вещи, такие как носки, перчатки и термобелье, а также средства личной гигиены и угощения.



Волонтер Александр рассказал, что поступает корм для животных, оставшихся без хозяев, который они передаем в приюты. В преддверии Нового года особенно много сладостей. Приносят подарки как взрослые, так и семьи с детьми, оставляя добрые пожелания на открытках. Он добавил, что волонтеры проверяют срок годности продуктов и состояние вещей, а упаковка не требуется — все будет аккуратно упаковано в прочные коробки.



Гуманитарную помощь можно приносить в один из 14 постоянных пунктов приема, работающих с февраля 2022 года. Главный штаб расположен в ресурсном центре "Мосволонтер" на Ленинградском проспекте (дом 5, стр. 1), остальные адреса доступны на интерактивной карте проекта "Москва помогает". Собранная помощь регулярно отправляется на новые территории и в зону СВО.



Штабы "Москва помогает" также проводят специальные акции по сбору гуманитарной помощи, например, новые книги для библиотек Донбасса и музыкальные инструменты для школ искусств. Пункты сбора гуманитарной помощи на фестивальных площадках проекта "Зима в Москве" будут работать до 28 февраля. Проект "Зима в Москве" предлагает множество мероприятий для горожан и гостей столицы, охватывающих различные культурные и спортивные события по всему городу.