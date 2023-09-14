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Четверг 14 сентября

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Несут смерть и разрушения: как распознать человека с "проклятым" взглядом?

Несут смерть и разрушения: как распознать человека с "проклятым" взглядом?
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Глаза Санпаку – особенность физиологии или повод для опасений? На этот вопрос ответил экстрасенс.

В Юго-Восточной Азии есть легенда, что человек с глазами Санпаку (когда белок виден под радужкой, а не только слева и справа) является особенным. Правда, ничего хорошего в этом в этом не видят. Напротив, люди с таким взглядом считаются обреченными. Якобы им предстоит прожить тяжелую, а может даже и короткую жизнь.

Экстрасенс и окультист Андрей Харрис, изучивший эту тему, привел в пример принцессу Диану и Джона Кеннеди, жизнь которых, как известно, прервалась в одно мгновение. Кроме того, по словам эксперта, люди с глазами Санпаку могут болеть серьезной болезнью, или же на них наложено проклятие.

А что же о тех, у кого белок виден над радужкой? Про таких людей Харрис тоже не сказал ничего хорошего. Мол, они, как правило, неуравновешенные, не могут адекватно воспринимать происходящее вокруг, несут смерть и разрушения. Такой взгляд есть у преступников – убийц, маньяков...

Но бояться не стоит, когда человек родился с таким взглядом, и никаких внешних изменений с ним не произошло. В таком случае глаза Санпаку – лишь физиология и ничего больше. Но если такой взгляд (виден белок сверху или снизу) появился в течение жизни, то следует насторожиться, пишет Пятый канал.

14 сентября 2023, 04:15
Фото: our-planet.berlin/http://imagebroker.com/www.globallookpress.com
Пятый канал✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Манукян выбрался из грязи, а Пугачева стала целителем: Как звезды изменили судьбу силой мысли

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

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