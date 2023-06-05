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Собянин объявил об открытии обновленного павильона московского транспорта на площади Киевского вокзала

Собянин объявил об открытии обновленного павильона московского транспорта на площади Киевского вокзала
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Выставку посвятили главным транспортным проектам столицы.

Созданный в 2018 году павильон был призван рассказать горожанам о Московских центральных диаметрах. Видя успех экспозиции, власти решили провести реконструкцию и посвятить выставку основным транспортным проектам столицы, написал в своем телеграм-канале мэр Сергей Собянин.

Павильон представляет собой интерактивное пространство с множеством активностей. Так, на VR-аттракционе "Кабина машиниста" можно почувствовать себя в роли машиниста поезда Большой кольцевой линии метро (БКЛ). "Маршрутизатор" позволит сравнить городские маршруты в разные годы, а "Игротека" даст возможность покататься по виртуальным столичным улицам.

Для учащихся старших классов и студентов приготовили лекции по транспортной тематике. Интересными фактами о прошлом и будущем транспорта и его легендах поделятся историки, экскурсоводы и путешественники.

"Павильон станет уникальной образовательно-развлекательной площадкой для детей, не имеющей аналогов в мире", – подчеркнул мэр.

Площадка будет работать с 9:00 до 21:00 без выходных. Информация о посещении скоро появится на Едином транспортом портале Москвы.

Мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор РЖД Олег Белозеров 2 июня открыли транспортно-пересадочный узел "Площадь трех вокзалов". После реконструкции пропускная способность участка увеличилась в два раза.

5 июня 2023, 14:03
Фото: пресс-служба Московского метрополитена
Телеграм-канал Сергея Собянина✓ Надежный источник

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