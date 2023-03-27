"Сколько экспертов – столько мнений": лучшие цитаты президента Рузвельта

Афоризмы политика ушли в народ.

На всемирно известной горе Рашмор высечены лица четырех лучших президентов США: Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона, Теодора Рузвельта и Авраама Линкольна. Все они сыграли ключевые роли в процессе становления американского народа. Однако американца любят ставить в один ряд с четырьмя выдающимися государственными деятелями еще одного политику – Франклина Рузвельта.

32-й президент США стал ключевой фигурой мировых событий первой половины XX века. Под его руководством американцы пережили Великую депрессию и подошли к победе во Второй Мировой войне. Сам политик, увы, не дожил до триумфа. Он ушел из жизни 12 апреля 1945 года на 64 году...

Франклин Рузвельт остался в истории как единственный президент США, избираемый на этот пост более двух раз. Будучи лидером сверхдержавы, он четко осознавал, что мир не может быть однополярным. После нападения нацисткой Германии на СССР он выступил с поддержкой советского народа.

На самом деле политик становился президентом США четырежды. Великий ученый Альбер Эйнштейн отмечал, что Франклин Рузвельт избирался вопреки воле олигархов и именно в тот момент, кода нужно было принимать решения огромного значения.

Сам американский лидер тоже прославился благодаря очень точным афоризмам, ушедшим в народ. Не случайно он говорил: "Сколько экспертов – столько мнений". Президент США всегда умел принимать важные решения, избегая давления со стороны.

"Единственное, чего мы должны бояться — это самого страха". "Прошу Вас судить обо мне по врагам, которых я приобрел". "Где бы ни был нарушен мир, мир повсюду оказывается под угрозой". "Это большой недостаток человека, что полный бумажник урчит громче пустого желудка", – так звучат бессмертные цитаты Франклина Рузвельта.

