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Суббота 11 марта

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"Пожизненное": стало известно о будущем психопата из Московского метро

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Владимир Кизик столкнул подростка под поезд в метро Москвы.

Пару дней назад столичные СМИ буквально встали на уши. На одной из станций метро Москвы мужчина толкнул подростка под прибывающий поезд. К счастью, мальчик смог сгруппироваться в желобе, поэтому не получил травм. Мужчину же, которым оказался 61-летний Владимир Кизик, схватили и передали полицейским.

В том, как и почему здоровый на первый взгляд человек захотел совершить покушение на убийство, попытались разобраться журналисты Пятого канала. Для этого они пообщались с врачами и супругой арестованного мужчины.

Как оказалось, на психологическое состояние Владимира Кизика очень сильно повлияла потеря работы. Ему пришлось даже обращаться к врачам, чтобы те выписали ему антидепрессанты и нейролептики. Но, к сожалению, депрессия лишь прогрессировала и вылилась в то, что москвич попытался задушить жену.

После этого мужчину госпитализировали в психиатрическую лечебницу. Однако, ровно месяц спустя врачи выписали его и даже не удосужились уведомить его жену о том, что отпустили Владимира в одиночку на улицы столицы. А там уже сами ноги направили его в сторону подземки, где он и приобрел статус психопата из Московского метро.

"У нас нет таких форм лечения и мер наказания для помещения на пожизненное в психиатрическую клинику. Так что здесь два варианта: или его лечили не от того, чем он болен, или неправильно лечили", – сказал о Владимире Кизике криминалист Михаил Игнатов.

Из слов специалиста также стало известно о будущем психопата из Московского метро. Владимира Кизика направят на обследование в Центр психиатрии В. П. Сербского, а по итогам суда могут направить на принудительное лечение.


11 марта 2023, 17:00
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com
Пятый канал✓ Надежный источник

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