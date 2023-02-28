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Вторник 28 февраля

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"Банка без подтеков и ржавчины": как правильно выбрать кильку в томатном соусе

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Как не нарваться на подделку.

Любители рыбных консервов, наверняка задавались вопросом о том, как выбрать вкусную и качественную кильку в томатном соусе. Этот продукт может быть довольно дешевым, но не стоит забывать, что недобросовестные продавцы могут попытаться нажиться на производстве этого товара.

Чтобы не попасть на некачественный продукт, необходимо обратить внимание на маркировку на упаковке и не гнаться за слишком низкой ценой. Она должна составлять около 60 рублей, сообщают журналисты Пятого канала. Кроме того, советуют они также брать ту упаковку, со дня изготовления которой прошло не менее месяца: рыба внутри достаточно замариновалась и будет гораздо вкуснее.

Какие же критерии выбора помогут правильно выбрать кильку в томатном соусе ? Обратите внимание на следующие моменты.

Во-первых, любые рыбные консервы должны иметь маркировку, которая не должна легко стираться. Если же маркировка легко исчезает, это говорит о том, что перед вами подделка. Во-вторых, банка должна быть дефектов. Не покупайте консервы с поврежденной упаковкой и, тем более, вздутые.

"Банка должна быть без подтеков, без ржавчины, без заусенцев", – рассказали специалисты о правильной упаковке кильки в томате.

В-третьих, на упаковке должен быть указан полный состав продукта. Изучите его, чтобы убедиться, что в консервах нет ничего лишнего. Кроме того, проверьте, чтобы килька была выловлена в Черном или Балтийском морях. Напоследок, обратите внимание на цвет томатной пасты: слишком яркая сдобрена красителем. А вот осадок – сигнал о том, что лучше от поедания такой кильки отказаться: процесс производства нарушили, либо же была использована испорченная рыба.


28 февраля 2023, 06:49
Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Пятый канал✓ Надежный источник

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