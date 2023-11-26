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Кто стоит за сообществом "Путь домой"

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В Сети появилось сообщество "Путь домой", призывающее немедленно вернуть домой мобилизованных, чей срок контракта завершен. "На первый взгляд, ничего особенного, но, если внимательно присмотреться, есть нюансы", – пишет в своем Telegram-канале политолог Алексей Мухин.

«Значительная часть людей, которые присоединяется, действительно имеют идеалистические представления о том, к какому проекту они примыкают.

Однако смущает то, что вокруг очень уж активно пасутся ЦИПсО и западные спецслужбы. А это значит, что будут этот актив обязательно использовать – для создания турбулентности в российском обществе», – уверен эксперт.

Аналогичными вопросами задается и политолог Сергей Судаков. «Почему данная инициатива стартовала сейчас, а не полгода назад? Почему именно в ноябре политически активные граждане стали вести диалог с государством, используя публичные площадки?», – задается вопросом эксперт.

По его мнению, это связано с принятием временного бюджета США, в котором на ближайшие три месяца нет денег на Украину. А также с тем, что для коллективного Запада проект становится чрезмерно затратен, а победить Россию на поле боя невозможно.

В этой связи, появление такого рода сообществ ставит своей целью постепенно формировать революционный потенциал внутри России. «Не получилось западникам вывести школьников, теперь попробуют расшатать массы при помощи женского населения России. Женского бунта. Я против инициатив, которыми могут воспользоваться враги нашей страны и повторю ещё раз – любые разногласия лучше решать внутри семьи», – подчеркивает Судаков.

Вторит ему и Алексей Мухин, напоминая, что есть законы и их надо соблюдать, оставаясь в правовом поле.

26 ноября 2023, 18:58

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