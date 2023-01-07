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Общество
Рождество Христово: традиции и приметы 7 января

Рождество Христово: традиции и приметы 7 января

Согласно вековой традиции, 7 января 2023 года православные верующие отмечают великий праздник – Рождество Христово. Сегодня завершается 40-дневный пост, наступает благодатное единение с родившимся Спасителем.
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Официальное название торжества в Русской православной церкви — Рождество во плоти Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа. Это один из господских двунадесятых праздников. У католиков и протестантов позиция другая. Они отмечают Рождество Христово ежегодно 25 декабря.

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Сюжеты Православные праздники

Вокруг обычая праздновать Рождество Христово сложилась целая история. Самостоятельный праздник начал появляться только с 4 века. Прежде гонения стесняли свободу верующих, и традиция вспоминать чудо рождения сына Божьего объединялась с Богоявлением. В апокрифе "Апостольские постановления" прямо указывается, что Рождество следует отмечать в 25-й день десятого по счету месяца от марта.

Но сегодня в России признают верной дату 7 января. Православные доверяют древнему календарю Юлия Цезаря, а католики и протестанты ориентируются на григорианский календарь, который введен в 16 веке, соответствует астрономическому и считается более точным. Вопрос о том, что Рождество Христово всем приверженцам религии следует отмечать в один и тот же день, поднимался не раз, но практической реализации не получил. Для совещательного органа РПЦ, внешняя и внутренняя стороны церковной жизни взаимосвязаны, поэтому смена даты праздника может расцениваться как посягательство на его глубинные составляющие.

Что нельзя делать 7 января

Священнослужители предупреждают, что гадания и оккультные ритуалы для христианина неприемлемы, в том числе на Рождество Христово. Кроме того, 7 января 2023 года не желательно ходить на кладбище, в храмах даже отменяется церковное поминовение усопших.

Какой праздник без подарков? Сегодня нельзя жадничать. А еще нельзя злиться, вредить живым существам и совершать дурные деяния. Иисус Христос завещал: "Какою мерою мерите, такою отмерено будет вам и прибавлено будет вам". То есть Бог воздаст за все – за добро и за зло.

Традиции и приметы

В этот день принято радоваться и пребывать в благости. По традиции люди веселятся в кругу родных и близких людей, а затем ходят в гости или принимают гостей у себя. 7 января многие посещают церковь, чтобы попросить у Всевышнего сил для духовного очищения. Рождество Христово — идеальное время, чтобы искренне попросить прощения и простить обиды другим. Чем больше благих деяний сегодня вы сделаете и чем больше богоугодных улыбок подарите, тем лучше.

Интересны и приметы в великий православный праздник. По преданию, если Рождество Христово выпадает на субботу, как 7 января 2023 года, то конец зимы будет дождливым. Детям, родившимся в это день, предрекают счастливую жизнь, а купленной вещи сулят долгую службу.

Фото: Joe Cornish/Arcaid/www.globallookpress.com
Автор: 7 января 2023, 00:01 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник
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