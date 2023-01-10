Домочадцев день: традиции и приметы 10 января

История
Христиане 10 января чтят память большого количества мучеников — 2000 мучеников, сожженных в Никомидии.
В начале IV века по приказу императора начали разрушать храмы христиан, сжигать книги и гонять церковных служителей. Одна из жриц дворца Домна прониклась идеями христианства в отсутствие императора и тайно приняла крещение.
Пока императора не было, она успела раздать драгоценности бедным, помогала нуждающимся. После поимки приняла смерть за верность и преданность.
Этот день продолжается относиться к периоду святок. Поста для верующих нет.
Традиции и приметы
Народные приметы в этот день связаны с зимней погодой. Так, если кошка лежит рядом с источником тепла — скоро будут морозы. А если собака прыгает в снег, значит ждать метели. Зато если 10 января крепкий мороз, лето будет жарким.
Что нельзя делать 10 января
Нужно закрывать окно, чтобы счастье из дома не вылетело.
Нельзя проводить время в одиночестве — иначе можно остаться без семьи.
Женщинам лучше отказаться от рукоделия в этот день, чтобы не запутать судьбу.
10 января нельзя ссориться и выяснять отношения.
Мужчинам стоит отказаться от рыбалки, охоты и похода в лес.