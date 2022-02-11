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Шоу-бизнес
Малышева объяснила причину госпитализации Жириновского: Обучил свою иммунную систему не видеть вирус

Малышева объяснила причину госпитализации Жириновского: Обучил свою иммунную систему не видеть вирус

Елена Малышева – не только известная телеведущая. Она является врачом-терапевтом, кардиологом, профессором и доктором медицинских наук. Знаменитость ответила россиянам на вопрос о том, почему 75-летний Владимир Жириновский после восьми прививок от коронавируса попал с этим диагнозом в больницу в тяжелом состоянии.
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Теледива подробно все объяснила в своем инстаграм-аккаунте. Она напомнила, что политик утверждал, что за год вакцинировался аж восемь раз. При этом он использовал разные прививки: ковивак, спутник и заграничные бустеры. Елена Малышева отметила, что эта "вакханалия" и привела к печальным последствиям.

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Владимир Вольфович Жириновский политический деятель, депутат Госдумы России

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Елена Васильевна Малышева (Шабунина) врач, телеведущая

Звезда экрана заверила, что вакцина работает, но Владимир Жириновский фактически "обучил свою иммунную систему не видеть вирус". По словам ведущей, даже самый слабый вирус после такого коктейля приобрел огромную разрушительную силу.

Елена Малышева дополнила свой текст получасовым роликом. В нем она ответила на все актуальные и острые вопросы, касающиеся коронавируса и его нового штамма "омикрон".

Как писали "Дни.ру", в настоящее время медики оценивают состояние парламентария как тяжелое. Чрезмерное желание получить как можно больше антител сыграло с Владимиром Жириновским злую шутку. По некоторым данным, легкие лидера ЛДПР и депутата поражены более чем на 75%.

Ранее иммунолог Людмила Лапа раскритиковала Владимира Жириновского. Она объяснила, что важно соблюдать утвержденный график прививок от коронавируса.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 11 февраля 2022, 17:16 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Каким россияне знают Жириновского

комментарии

Ответить:

Гость953656
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А может он и не болеет вовсе, просто решил перед войной уехать.
1

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