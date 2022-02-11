Малышева объяснила причину госпитализации Жириновского: Обучил свою иммунную систему не видеть вирус

Теледива подробно все объяснила в своем инстаграм-аккаунте. Она напомнила, что политик утверждал, что за год вакцинировался аж восемь раз. При этом он использовал разные прививки: ковивак, спутник и заграничные бустеры. Елена Малышева отметила, что эта "вакханалия" и привела к печальным последствиям.
Звезда экрана заверила, что вакцина работает, но Владимир Жириновский фактически "обучил свою иммунную систему не видеть вирус". По словам ведущей, даже самый слабый вирус после такого коктейля приобрел огромную разрушительную силу.
Елена Малышева дополнила свой текст получасовым роликом. В нем она ответила на все актуальные и острые вопросы, касающиеся коронавируса и его нового штамма "омикрон".
Как писали "Дни.ру", в настоящее время медики оценивают состояние парламентария как тяжелое. Чрезмерное желание получить как можно больше антител сыграло с Владимиром Жириновским злую шутку. По некоторым данным, легкие лидера ЛДПР и депутата поражены более чем на 75%.
Ранее иммунолог Людмила Лапа раскритиковала Владимира Жириновского. Она объяснила, что важно соблюдать утвержденный график прививок от коронавируса.