Подробности состояния госпитализированного с коронавирусом Жириновского

Накануне стало известно, что лидера партии ЛДПР госпитализировали с коронавирусом. По некоторым данным, Владимира Жириновского подключили к ИВЛ, его состояние оценивали как тяжелое.
Однако сегодня стало известно, что с политиком не все так плохо, как ранее писали в СМИ. "Владимир Вольфович никаким аппаратом ИВЛ не пользуется. В лечебных целях иногда дают подышать кислородом через маску", – цитирует источник RT.
Напомним, в пресс-службе ЛДПР отметили, что лидер партии чувствует себя нормально и даже работает с документами.