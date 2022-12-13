Наумов день: народные приметы 14 декабря

Наумов день – это праздник, в который церковь вспоминает одного из 12 ветхозаветных пророков – святого Наума. Он появился на свет в Северном Израиле в VII веке до нашей эры. О его жизни практически ничего неизвестно. Верующие лишь знают, что он приложил руку к ветхозаветной книге, в которой рассказывается о политической и религиозной жизни того Израиля. Наум умер в 45 лет. Грамотником его прозвали потому, что он является покровителем учащихся.
Традиции
В Наумов день верующие приглашали в дом дьяконов, которые должны были благословить ребенка в том числе на учебу. Сейчас же православные читают молитвы Науму Грамотнику о прибавлении ума и о помощи в учебе.
Что нельзя делать 14 декабря
Поскольку этот день связан с грамотой, запреты тоже касаются процесса обучения. Так, во время уроков лучше отказаться от еды, чтобы не заесть выученное. А еще ни в коем случае нельзя оставлять открытой книгу. Если не соблюсти это правило, выученное забудется.
Приметы
Если в этот праздник дует вечер с севера, значит, стоит ждать похолодания. Об этом же предупреждают облака, плывущие против ветра. Снегопад будет, если лай собак едва слышен и кажется глухим.