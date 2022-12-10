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Праздник иконы Пресвятой Богородицы "Знамение": приметы 10 декабря

Праздник иконы Пресвятой Богородицы "Знамение": приметы 10 декабря

10 декабря 2022 года отмечается праздник иконы Пресвятой Богородицы "Знамение".
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Знамение – один из почитаемых праздников в православном календаре. Этот день, 10 декабря, верующие вспоминают историю, в которой большое значение имеет икона Пресвятой Богородицы. Согласно преданию, на третью ночь осады Новгорода глава местной церкви услышал прозвучавший сверху голос, который приказал вынести ту самую икону из церкви Спаса Преображения и обойти с нею городскую стену. Так одна из стрел наступающего войска попала в священный образ. Когда из глаз Пресвятой Богородицы полились слезы, вражеское войско оказалось в ужасе. Они, бросив оружие, отступили.

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10 декабря в церквях проходят торжественные службы. После их посещения верующие обычно устраивают семейный праздничный обед.

Что нельзя делать 10 декабря

Накрывая на стол, стоит помнить про Рождественский пост, который начался в конце ноября и продлится вплоть до 6 января. То есть ничего, кроме постного, употреблять нельзя. в праздник иконы Пресвятой Богородицы. Среди запретов в этот день – рукоделие, причесывание и рыбалка.

Приметы

В этот праздник обращают внимание на небо и поведение животных. Если заря на Знамение багровая, значит, стоит ждать ураган или бурю. Прижимающиеся друг к другу коровы предупреждают о наступающем морозе. Слышно чириканье воробьев – потеплеет.

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Фото: Viktor Gritsuk/Russian Look/www.globallookpress.com
Автор: 10 декабря 2022, 00:01 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник
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