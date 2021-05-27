В России подскочили цены на лекарства

Исследовательский холдинг "Ромир" предоставил результаты анализа цен на лекарственные препараты.

Компания разработала методику, которая позволяет выявлять реальные изменения на фармацевтическом рынке. В основу расчета легли данные, собранные с помощью скан-панелей Romir Scan Panel .

Участники сканируют QR-коды с чеков, и данные в онлайн-режиме поступают в базу. Всего в исследовании приняли участие порядка 40 тысяч россиян. Каждый чек анализируется системой, и индекс показывает инфляцию цен на лекарства в реальном времени.

По данным исследовательского холдинга, в апреле этого года цены на препараты выросли по сравнению с мартом на 1,24%. Годовая динамика также оказалась положительной – стоимость лекарств увеличилась на 7,54% по сравнению с апрелем 2020-го.

Правда, беспокоиться по этому поводу не стоит. Директор Romir Consumer Scan Panel Ксения Пайзанская отметила, что в апреле традиционно растет стоимость лекарств от аллергии, что отражается на статистике в сравнении с мартом. Также рост цен в прошлом году был более значительным из-за пандемии, но сейчас ее влияние постепенно ослабевает.

Для индекса "Цена здоровья" проанализировали 67 товаров среди следующих категорий: антисептические лекарственные средства, ингибиторы АПФ, лекарства для желудочно-кишечного тракта, средства от простуды, от аллергии, обезболивающие, противовирусные, снотворные и другие.