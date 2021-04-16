Открыта регистрация на пригласительный этап всероссийской олимпиады школьников

Для участников пригласительного этапа всероссийской олимпиады школьников сильнейшие педагоги подготовили нестандартные задачи. К их решению учащиеся смогут приступить в дни онлайн-туров (с 21 апреля по 25 мая), перейдя по ссылке в личном кабинете. Чтобы принять участие в этом этапе, необходимо зарегистрироваться на сайте "Сириуса".
По мнению специалистов образовательного центра, эта олимпиада поможет школьникам заново открыть для себя отдельные предметы, ведь во время решения заданий нужно мыслить творчески, а не пользоваться выученными формулами и фактами. Ожидается, что в этом году участников будет больше, поскольку испытание пройдет дистанционно.
Результаты будут объявлены в течение двух недель после окончания тура. Также "Сириус" опубликует видеоразборы – авторы заданий объяснят решения и обсудят типичные ошибки. После этого участники олимпиады получат рекомендации по своему дальнейшему обучению и развитию, получат приглашение на следующие дистанционные проекты и конкурсные отборы на очные программы.
"Каждый ребенок талантлив, и наша глобальная цель – дать равные возможности всем школьникам страны", – сказала руководитель Фонда "Талант и успех" Елена Шмелева.
Принять участие во всероссийской олимпиаде школьников могут и педагоги. Для них создана отдельная форма регистрации. Учителя смогут решить задания для разных классов. Высокие баллы станут преимуществом во время отбора на программы повышения квалификации образовательного центра "Сириус".
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