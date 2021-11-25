Для павильона "Физика" на ВДНХ воссоздадут 18 утраченных люстр

Специалисты изготавливают модели осветительных приборов.

На ВДНХ продолжается восстановление исторических сооружений. В частности, реставрационные работы проводят в павильоне № 5 "Физика" (бывший "Латвийская ССР"). Там установят 18 исторических люстр, которые, к сожалению, были утрачены.

Как рассказал начальник управления столичного департамента капитального ремонта Алексей Васютин, реставраторы во время изучения архивных снимков и документов обнаружили, что осветительные приборы четырех типов (два настенных бра и две люстры боковых компартиментов вводного зала), 12 люстр-корзин и две большие люстры-ладьи дополняли стилистическое оформление павильона. Было решено воссоздать каждый предмет с нуля.

Сейчас мастера изготавливают модели из пластилина, гипса и воска, чтобы можно было оценить внешний вид люстр. По словам Васютина, как только модели утверждены, специалисты приступят к отливке, ковке и вытачиванию металлических деталей, а также начнут изготавливать плафоны.

"Люстры были заметной частью интерьера и одним из центральных элементов украшения залов павильона, а не только выполняли свою основную функцию", – отметил руководитель департамента капремонта.

Кстати, в рамках реставрации павильона № 5 восстановлены утраченные детали декора фасада и внутреннего убранства. Все работы в "Физике" планируется завершить в скором времени.

На территории ВДНХ находится порядка 50 объектов культурного наследия: павильоны, скульптурные композиции и исторические фонтаны.

Ранее "Дни.ру" писали о реставрации павильона "Радиоэлектроника и связь" на ВДНХ. Там работы выполнены наполовину.