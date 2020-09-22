Как уберечь багаж от порчи в аэропорту

Первое правило, которое нужно соблюдать при отправке своего багажа в отделение погрузки: легкость чемодана. Он не должен весить больше 30 килограммов. Если багаж окажется тяжелым, то грузчики не смогут обращаться с ним деликатно.
Если же необходимо взять много вещей, то лучше рассортировать его по нескольким чемоданам, а не класть в один большой. Багажная сумка должна быть жесткой и с колесиками.
Также есть одна хитрость, которая поможет обезопасить чемодан и его содержимое от повреждений. Можно на багаж нанести наклейку с надписью "хрупкое" (на английском языке – fragile). Конечно, в этом случае тоже стоит помнить о легкости груза.
Что касается потери багажа, то в этом случае нужно обращать внимание на бирки, которые приклеивают к чемоданам на стоках регистрации. Бывает, что на них остаются старые штрих-коды, содержащие уникальную информацию, которая связывает пассажира и рейс.
Напомним, недавно Россия возобновила рейсы еще в три страны. Теперь можно улететь не только в Турцию, Великобританию и Танзанию, но и в Египет, Объединенные Арабские Эмираты и на Мальдивы.
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