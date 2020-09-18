В Мьянме родился ребенок с двумя полноценными головами

В городе Нейпьидо – столице Мьянмы – родился уникальный ребенок с двумя полноценными головами. Его матерью стала 29-летняя местная девушка.
Главный врач больницы признался, что за свою карьеру не раз видел сиамских близнецов, но такое наблюдал впервые. Малыш родился недоношенным, однако он абсолютно здоров. Других органов у него столько же, сколько и у обычного человека. Вес ребенка составляет два с половиной килограмма, сообщает телеканал "Царьград".
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