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Общество
Работа еще пяти магазинов остановлена за нарушения масочного режима

Работа еще пяти магазинов остановлена за нарушения масочного режима

Фото: Кирилл Зыков/АГН Москва
В Москве из-за нарушений масочного режима приостановлена работа еще пяти магазинов. С таким заявлением выступили в пресс-службе столичного департамента торговли и услуг.
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Работа еще пяти предприятий торговли приостановлена в столице из-за нарушения масочного режима, сообщает Агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на пресс-службу профильного городского департамента. С 12 мая посетители магазинов обязаны использовать средства индивидуальной защиты.

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Как сообщает пресс-служба, приостановлена работа магазина "Пятерочка" по адресу 4-й квартал Капотня, дом 3, магазина "Продукты" на Каширском шоссе, 26, продуктового супермаркета "Перекресток" на Туристской, 13, торговой точки "Орехи-сухофрукты" на Горчакова, 11, а также магазина "Ярче", расположенного по адресу Проспект Вернадского, дом 62.

Это не первые магазины, работа которых приостановлена в Москве из-за нарушения масочного режима. Ранее была приостановлена деятельность двух магазинов "Пятерочка", расположенных на востоке столицы.

Напомним, что с 12 мая посетители магазинов, торговых центров, а также общественного транспорта обязаны использовать маски и перчатки. Это рекомендовано санитарными врачами. Также действует рекомендация по соблюдению социальной дистанции на улице не менее полутора метров.

Фото: Кирилл Зыков/АГН Москва

Социальное дистанцирование и масочный режим обязаны соблюдать и работники предприятий. При появлении симптомов ОРВИ сотрудники обязаны оставаться дома.

В общественном транспорте проверка соблюдения масочного режима осуществляется контролерами ГКУ "Организатор перевозок". Пассажирам, которые игнорируют требования, грозит штраф в размере пяти тысяч рублей. Таким образом власти стараются пресечь новый всплеск заболеваемости коронавирусом в столице.

Автор: 4 августа 2020, 16:25

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