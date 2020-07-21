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Экономика
Антикризисный иммунитет московских инвесторов

Антикризисный иммунитет московских инвесторов

Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Кирилл Зыков
Москва продолжает доказывать свой статус антикризисной столицы мира. Даже в условиях эпидемии коронавируса го-род не прекратил работу над созданием благоприятных условий для инвесторов. Антикризисное реагирование вла-стей Москвы и 85 миллиардный пакет мер поддержки биз-неса оперштаба Владимира Ефимова дали свои плоды: по-сле снятия ограничений бизнес начал стремительно расти и наращивать инвестиционную активность. Почему инве-сторы не бегут из Москвы и что их заставляет вкладывать в столичные проекты "длинные деньги", рассказал в интер-вью журналу "Компания" руководитель городского депар-тамента инвестиционной и промышленной политики Алек-сандр Прохоров.
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В начале июня пришла новость: Москва вновь возглавила рейтинг инвестиционной привлекательности российских регионов АСИ.

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В чем секрет этой формирующейся стабильности? Столица активно работает над цифровизацией услуг для бизнеса, системно ведет работу по привлечению инвесторов, предлагает бизнесу востребованные инструменты поддержки, пояснил Прохоров. Первое место рейтинга – результат кропотливой работы, которую город вел с 2014 года.

Большую поддержку предпринимателям мэрия Москвы оказала и в самые сложные месяцы эпидемии коронавируса. Бизнес получил налоговые льготы и субсидии, займы под низкий процент. Власти всегда были на связи с предпринимателями и инвесторами, практически ежедневно проводились встречи с бизнесменами, обсуждались риски и пути выхода из кризиса.

Кроме того, напомнил Прохоров, Москва, пожалуй, единственный российский регион, где заключаются офсетные контракты. "На сегодняшний момент их уже четыре. Три – в фармацевтической области, один – в пищевой. Общая сумма частных инвестиций по офсетным контрактам – почти 12 миллиардов рублей", – уточнил руководитель депар-тамента.

Крупные игроки столичного бизнеса не сократили инвестиционных вложений, констатировал чиновник. И дело не только в том, что город на постоянной основе реализует программу поддержки инвесторов, отдает большое количество участков под инвестиционные проекты и вкладывает серьезные средства в городскую инфраструктуру.

Стабилизирующим фактором для инвесторов стало открытое взаимодействие с властями в рамках антикризисного штаба по экономике, которым руководит вице-мэр Владимир Ефимов. Прозрачность принятия решений и охват мерами под-держки всех сегментов бизнеса на макро и микроуровнях продемонстрировали реальную заинтересованность московских властей в спасении бизнеса.

"Мы не только запрашивали информацию от предприятий, но и оказывали помощь, в том числе со средствами индивидуальной защиты. А также с логистикой товаров: из-за ре-жима ограничений у промышленных предприятий застре-вали грузы на границе регионов – помогали", – цитирует чиновника сайт журнала "Компания".

Владимир Ефимов. Фото: Агентство городских новостей

Как итог – бизнес продолжает активно инвестировать в Москву. Сейчас на каждый рубль, который вкладывает государство, приходятся три рубля от инвестора, уточнил Прохоров. Это говорит о том, что меры поддержки доходят до бизнеса и дают инвестиционный результат, уверен он.

Впереди город ждут новые крупные проекты. Так, 8 июля столица подписала с инвестором первый в нашей стране договор о комплексном развитии промышленной территории. Новая жизнь ждет территорию, на которой сейчас находится промзона "Октябрьское поле". Там будет создан полноценный жилой район и технопарк.

Ранее вице-мэр Москвы Владимир Ефимов заявлял, что в проект "Октябрьского поля" инвестор вложит 14 млрд рублей, построит объекты общей площадью почти 174 тысячи квадратных метров, а также создаст более 500 новых рабочих мест.

Вместе с жильем и технопарком на территории бывшей промзоны появятся два детских сада, школа и поликлиника, говорил заммэра. Словом, это будет настоящая экосистема со всеми условиями для комфортной жизни и работы.

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com

Появляются в столице и новые компании. По словам Прохорова, в особую экономическую зону "Технополис Москва" в прошлом году вошли несколько организаций, включая реабилитационный центр АДЦ из Санкт-Петербурга. А в Алабушево, а это рядом с Зеленоградом, планируется построить большой завод.

Стремятся в Москву и зарубежные компании. Так, швейцарская "Бартолет" создаст собственный производственный цикл на территории столичной особой экономической зоны. Все прибывающие в Москву компании отмечают развитую логистику, большой рынок сбыта, кадровые ресурсы и предоставляемые властями льготы, отметил Прохоров.

Что касается столичного бизнеса, то за время острой фазы кризиса он смог оперативно перестроиться на выпуск самого необходимого: антибактериальных средств, масок, респираторов. Например, парфюмерные заводы быстро нала-дили производство дезинфекционных средств, рассказал глава департамента инвестиционной и промышленной политики.

Сегодня, спустя два месяца после снятия первых ограничений, работают все крупные и средние предприятия. В разгар эпидемии некоторые компании переехали в другие регионы, но головные офисы в столице сохранили, отметил Прохоров.

В наши дни все московские предприятия вернулись к привычному режиму работы, сотрудники возвращены из вынужденных отпусков и с удаленной работы, в офисах снова кипит жизнь, а в торговых центрах вновь много посетителей.

Александр Прохоров считает, что точно говорить о влиянии коронавируса на экономику Москвы можно будет в третьем квартале текущего года, но дает высокую оценку реакции бизнеса на вызовы потрясающего весь мир кризиса: "Московский бизнес выстоял и даже стал сильнее", – говорит он.

Автор: 21 июля 2020, 11:34 Источник: "Компания"

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