Минэкономразвития отреагировало на данные о резком падении доходов россиян

В Минэкономразвития ответили на данные о резком падении доходов россиян во время пандемии. В ведомстве заявили, что информация ложная. В первом квартале 2020 года прибыль жителей страны возрастала в номинальном и реальном значениях. Об этом говорится в заявлении организации.



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