Минэкономразвития отреагировало на данные о резком падении доходов россиян

По приведенным данным Росстата о доходах населения с января
по март 2020 года, номинальные доходы населения увеличились на 3,3 процента. С
началом ограничительных мер реальные зарплаты снизились на два процента к апрелю
и составили 49,3 тысячи рублей.
В ведомстве отметили, что одним из основных индикаторов доходов населения является потребительский спрос, а он, по данным ФНС и ЦБ, с мая растет. Центробанк также отмечает замедление падения доходов к началу мая. Покупки по банковским картам показали возврат к обычному уровню потребления.
Социальная политика правительства во время ситуации с коронавирусом была направлена на сохранение доходов граждан, причем как работающих, так и тех, кто временно остался без работы, а также семей с детьми. Были введены специальные выплаты на детей, существенно повышен размер пособия по безработице и запущены программы поддержки занятости.
Напомним, что согласно исследованию "Росгосстрах Жизнь", россияне испытали падение доходов из-за пандемии. Каждый третий россиянин был вынужден отказаться от мелких удовольствий, каждый пятый признался в значительном падении заработка, а каждый десятый сообщил о полной потере заработка. Процент жителей страны, чей доход составляет меньше 15 тысяч рублей, увеличился с 38,1 до 44,6.
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