Руководителя "Росгосцирка" дисквалифицировали на шесть месяцев

Гендиректора "Росгосцирка" Владимира Шемякина отстранили от работы на полгода. Такое решение приняла судья судебного участка №28 Ленинского судебного района города Самары. Шемякин занимал свой пост с весны 2019 года.



Причина дисквалификации – продолжение эксплуатации помещений "Росгосцирка" арендаторами после завершения срока действий соглашнения. Ситуацию не помогли изменить меры прокурорского реагирования.



Пост главы "Росгосцирка" Владимир Шемякин занял весной 2019 года. Среди претендентов на должность также были Сергей Беляков, Владимир Петухов и Вадим Гаглоев.

В интервью "Радио КП" Шемякин отмечал, что основной конкурент цирков в наше время – торговые центры. Кроме того, он выступил за продажу алкогольной продукции в буфетах цирка.

"Я не думаю, что в театре кто-то так напивается, что падает. Так и в цирке. Если бы мы также давали какой-нибудь коньяк и бокал шампанского, не думаю, что были бы какие-то критические ситуации", – отмечал Шемякин.

Директор новосибирского цирка Сергей Шабанов называл Владимира Шемякина "человеком, страшно далеким от искусства вообще и циркового в частности". "Когда главной целью директор цирковой компании ставит ремонт туалетов в цирках, новые красивые стаканчики и алкоголь в буфетах – больше ничего пояснять настоящим цирковым не надо", – цитирует Шабанова ИА "Росбалт".

По его мнению, Шемякин "увольнял людей, отдавших цирку не один десяток лет и ставил на их место продавцов мяса и мороженого". "Тратит деньги государства на непонятные прожекты, снижает отчисления от проката своим "любимчикам". И если до сих пор ему это сходило с рук по причине невнимания Министерства культуры к цирковому искусству, то теперь от решения суда никуда не деться, его придется исполнять", – продолжал директор новосибирского цирка.

В конце мая стало известно, что 13 ведущих российских продюсеров цирковых программ обратились за поддержкой к главе Минкульта Ольге Любимовой. Они просили повлиять на "Росгосцирк", который, по их словам, выдвинул частным компаниям новые условия сотрудничества. В частности, им предложили взять на себя все расходы штатных артистов и животных "Росгосцирка", которые задействованы в постановках.

По мнению цирковых продюсеров, согласиться на эти требования – значит подписать себе смертный приговор. Каждый из подписавшихся возглавляет коллективы размером от 50 до 120 человек.

Пока не ясно, кто будет выполнять обязанности главы "Росгорцирка" во время дисквалификации Владимира Шемякина.