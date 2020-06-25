Синоптики рассказали о погоде в России в конце июня

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд и ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказали, какая погода ждет россиян в конце первого летнего месяца. По словам специалистов, в большинстве регионов страны температура воздуха будет в пределах климатической нормы.
В Москве в последние дни июня будет +25...+30. На юге России и в большей части Сибири среднесуточная температура составит +20. При этом осадков будет чуть меньше нормы.
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