Володин: В России снизилось количество смертей по вине пьяных водителей

Поправки об ужесточении наказания за вождение в нетрезвом виде дали результаты: количество смертей по вине пьяных водителей сократилось, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Председатель нижней палаты был одним из авторов закона.



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