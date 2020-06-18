Володин: В России снизилось количество смертей по вине пьяных водителей

Количество смертей от водителей в нетрезвом виде снизилось на 35%, а число пострадавших от "пьяных" наездов сократилось на 11,5%, уточнил председатель нижней палаты. "Закон должен быть один и для актеров, и для депутатов, и для судей, и бизнесменов, и губернаторов, и министров", – отметил Володин в беседе с журналистами "Газеты.ру".
Рассказал спикер Госдумы и законах, принятых для борьбы с последствиями эпидемии коронавируса. Володин напомнил, что было принято 29 нормативно-правовых актов, причем восемь из них были инициированы депутатами, а 14 внесло правительство.
"50% – это правительственные инициативы, 50% – депутаты, члены Совета Федерации и законодатели регионального уровня", – уточнил Володин.
Прокомментировал председатель нижней палаты и разблокировку мессенджера Telegram. По его словам, парламентарии пользуются многими популярными мессенджерами, в их число входит и Telegram.
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