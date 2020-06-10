Кремль не пригласил Зеленского на парад Победы

Президент Украины Владимир Зеленский не получил приглашения на парад Победы, который состоится в Москве 24 июня. Как уточнили в Кремле, причиной этого решения стал спорный статус страны в СНГ.

Кроме того, украинские власти не изъявили желания принять участие в празднестве. Ранее Владимир Зеленский обвинил СССР в развязывании вооруженного конфликта.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков добавил, что торжественное мероприятие посетят главы Сербии, Хорватии, Абхазии, Южной Осетии, Молдовы, Казахстана, Киргизии, Таджикистана. "Целый ряд лидеров получил приглашения, ожидаем ответа", – добавил он.