Кремль не пригласил Зеленского на парад Победы

Президент Украины Владимир Зеленский не получил приглашения на парад Победы, который состоится в Москве 24 июня. Как уточнили в Кремле, причиной этого решения стал спорный статус страны в СНГ.
Кроме того, украинские власти не изъявили желания принять участие в празднестве. Ранее Владимир Зеленский обвинил СССР в развязывании вооруженного конфликта.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков добавил, что торжественное мероприятие посетят главы Сербии, Хорватии, Абхазии, Южной Осетии, Молдовы, Казахстана, Киргизии, Таджикистана. "Целый ряд лидеров получил приглашения, ожидаем ответа", – добавил он.
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