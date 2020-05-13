Японская бабушка оказалась старейшим геймером на планете

Пенсионерка из Японии Хамако Мори оказалась самым пожилым геймером на планете. Имя 90-летней женщины внесли в Книгу рекордов Гиннесса.
Мори начала увлекаться компьютерными играми 39 лет назад и ни разу не пожалела о том, что посвятила им столько времени. По словам женщины, она проводит за любимым занятием по восемь часов в день. Хамако Мори также ведет свой ютуб-канал, на который подписаны более 150 тысяч человек.
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