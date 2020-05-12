В два раза больше: названо шокирующее количество безработных в России

Заместитель главы Правительства РФ Татьяна Голикова предоставила новые цифры по безработице в стране. Согласно официальным данным, в центр занятости обратились более 1,654 миллионов человек. Некоторые из них воспользовались услугами инстанции, чтобы оформить пособие, другие же попросили помочь найти работу.
Также Голикова сообщила, что в России на сегодняшний день количество зарегистрированных безработных граждан составляет 1,434 миллиона. Еще в марте эта цифра была в два раза меньше – 728,8 тысяч. В результате увеличение составило 97,6%, пишет "Царьград".
В стране уже разработан план выхода из сложившейся ситуации, отметила Татьяна Алексеевна. Предложения в скором времени пройдут проверку. В случае, если меры покажут свою эффективность, их рассмотрит президент России Владимир Путин и примет дальнейшее решение.
Тем временем, с 12 мая в стране заканчиваются нерабочие дни для граждан из-за пандемии коронавируса. Однако режим самоизоляции продолжает действовать. Например, в Москве помимо системы пропусков введен масочный режим, при котором нельзя выходить на улицу без средств защиты, сообщает сайт VSE42.ru.
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