Названы самые любимые книги россиян

Специалисты одного из знаменитых изданий выяснили, какие книги пользуются наибольшей популярностью среди россиян. Выяснилось, что жители страны предпочитают жанр антиутопии, сообщает телеканал "360".
Так, в список вошла "взрослая" сказка Антуана де Сент-Экзюпери "Маленький принц", научно-фантастический роман Рэя Брэдбери "451 градус по Фаренгейту", а также его произведение "Вино из одуванчиков". Кроме того, россияне выделили самый знаменитый антиутопический роман – "1984" Джорджа Оруэлла. В числе излюбленных оказался и роман "Над пропастью во ржи" Джерома Сэлинджера, передает РИА "Новости".
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