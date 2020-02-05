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Общество

Названы самые любимые книги россиян

прочитано 313 раз

Специалисты одного из знаменитых изданий выяснили, какие книги пользуются наибольшей популярностью среди россиян. Выяснилось, что жители страны предпочитают жанр антиутопии, сообщает телеканал "360".

Так, в список вошла "взрослая" сказка Антуана де Сент-Экзюпери "Маленький принц", научно-фантастический роман Рэя Брэдбери "451 градус по Фаренгейту", а также его произведение "Вино из одуванчиков". Кроме того, россияне выделили самый знаменитый антиутопический роман – "1984" Джорджа Оруэлла. В числе излюбленных оказался и роман "Над пропастью во ржи" Джерома Сэлинджера, передает РИА "Новости".

Автор: 5 февраля 2020, 09:08

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