Докатились: на Украине распространили нелепые слухи о Путине

Российский журналист Александр Сотник, самопрезентующийся как Саша, дал большое интервью украинскому изданию "Обозреватель". Он озвучил самые любимые у местного населения мифы о России и добавил к ним и вовсе нелепый слух о Владимире Путине. Эти высказывания вызвали много вопросов у читателей.

По его собственному признанию, Саша Сотник нечасто дает интервью украинским изданиям, однако для "Обозревателя" решил сделать исключение. В разговоре с журналисткой Галиной Остаповец он поговорил обо всех мифах, касающихся России.

"Буквально несколько дней назад мне инсайд поступил из Госдумы от человека, который там работает. Он сказал, что депутаты буквально сидят на чемоданах и ждут, когда все обрушится", – сказал Сотник. Такие заявления распространяются в Сети едва ли не десятилетие и почти всегда – со ссылкой на некий информированный источник.

Рассудительные комментаторы спорят лишь об одном. Они не могут определиться: паникеры сами выдумывают себе собеседника или же это настоящий человек, который таким затейливым образом издевается над желающими развала России журналистами.

Однако самое "сильное" заявление Саша Сотник приберег напоследок. Он повторил нелепый слух о том, что Владимира Путина "физически может уже не быть". "Вместо него показывают бесконечных двойников", – поведал журналист изумленной публике. Впрочем, даже он назвал эту версию конспирологией, которая, однако, "может иметь под собой основания".

Читатели, впрочем, старания Саши по пересказу самых диких и неправдоподобных мифов и страшилок о России не оценили. "Обоз – собиратель всякой обиженной на Россию швали, который только тут может испражняться своими "мыслями", – вынес один из них вердикт изданию, пригласившему такого собеседника.

Александру могу подсказать телефон хорошего нарколога.... — Рожденный в СССР (@3Gg4t3AWD2Fywnn) 27 мая 2019 г.

Не обошлось и без предположений, что за бурной фантазией журналиста стоят проблемы с алкоголем. "Ему на опохмел не поднесли?" – цитирует "Царьград" одного из читателей. "Это креатив сумасшедших конспирологов или спившихся журналистов", – вторит ему другой. Многие задаются вопросом, как СМИ докатились до такого позора.

Чем дольше украинское государство провозглашает свою независимость и чем радикальнее требования об "окончательном разрыве с Советским Союзом и Российской империей", тем выше интерес простых украинцев к происходящему в России. Это стремление заглянуть "через забор к соседу" приобретает нездоровые черты, считают аналитики. И вместо доброжелательного любопытства люди испытывают болезненное желание прочитать об ужасах, якобы происходящих к востоку от Незалежной.

Эту странную потребность удовлетворяют многочисленные украинские блогеры, а также примкнувшие к ним "журналисты" из России. Ярким примером может служить Аркадий Бабченко, который не только переехал в Киев, но и принял участие в постановке местных силовиков, разыграв собственное убийство. Компанию ему составляет и Саша Сотник.