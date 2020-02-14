МИД России: Сообщения о присутствии ЧВК "Вагнера" в Мозамбике – фейк

По словам дипломата, все сообщения с подобной повесткой представляют собой не более чем слухи, а информация, которую распространяют эти СМИ, не соответствует действительности. Он подчеркнул, что данные сообщения необходимо относить к такой категории новостей, как "фейк-ньюс".
Сообщения о том, что добровольцы ЧВК "Вагнера", помогающие бороться с террористическими организациями и поддерживающие легитимную власть Мозабика, находятся в африканской стране, недавно появились на страницах местной прессы. Важно подчеркнуть, что за последнее время это не первый вброс о бойцах российской ЧВК.
Сотрудники южноафриканского издания SADCnews провели собственное расследование, в котором выяснили, кто именно может быть заинтересован в запуске фейков о бойцах ЧВК "Вагнера".
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