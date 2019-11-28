Шах представляет интересы боевиков, находящихся в составе
так называемого Правительства национального согласия (ПНС). Он сообщил, что расследование
признало социологов участниками боевых действий на стороне Ливийской
национальной армии, пишет ИА REX.
При этом он умолчал, что россияне приехали в Ливию по приглашению его бывшего начальника, председателя Госсовета Ливии Шаха Халеды аль-Мишри. Не привел он и доказательств участия социологов в боевых действиях, если только не счел таковым их посещение второго сына убитого ливийского лидера Муаммара Каддафи в Зинтане.
Сам аль-Мишри прокомментировал задержание социологов на манер "генрокурора" от ПНС Ас-Садика аль-Сура, заявившего: "Карре виднее, за что их задержали".
Иначе говоря, главарь группировки RADA Абд аль Рауф Карра, контролирующий тюрьму "Митига", в курсе, чем "провинились" россияне. Однако им самим боевик никаких обвинений не выдвинул.
Скорее всего, причина кроется в том, что ливийские террористы действуют по указке Вашингтона. Ранее глава "МВД" ПНС Ливии Фатхи Башаги во время поездки в Соединенные Штаты назвал социологов бойцами ЧВК "Вагнер", хотя раньше говорил, что они якобы вмешивались в несуществующие выборы президента Ливии.
При задержании сотрудников Фонда защиты национальных ценностей Шугалея и Суэйфана присутствовали двое американцев, назвавшихся сотрудниками ЦРУ, отмечали СМИ. Один из них заявил: "В этой стране социологией имеем право заниматься только мы".
При этом глава ФЗНЦ Александр Малькевич полагает, что социологов пленили из-за недовольства властей Триполи промежуточными результатами их исследований, показавших поддержку ПНС на уровне статистической погрешности.
Напомним, в настоящее время Правительство национального согласия, признанное только 12 странами-членами ООН и фактически состоящее из множества бандформирований, занимает северо-западную часть Ливии, в то время как всенародно избранная Палата представителей обосновалась в Тобруке. С 2015 года Ливийская национальная армия фельдмаршала Хафтара проводит антитеррористическую операцию с целью освобождения Ливии от боевиков ПНС.
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