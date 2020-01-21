Министр Украины отказалась рожать детей из-за низкой зарплаты

Министр образования и науки Анна Новосад пожаловалась на маленькую зарплату. Чиновница рассказала, что получает в месяц 36 тысяч гривен (около 91 тысячи рублей).
"Я хочу иметь ребенка, а на такую зарплату я его не смогу содержать. А я не готова пойти на ситуацию, когда кто-то будет содержать меня, я должна сама иметь конкурентную зарплату", – цитирует главу ведомства "Страна.Ua".
Слова министра раскритиковали украинцы. Жители страны напомнили, что директор школы и главврач больницы получают гораздо меньше, и посоветовали ей идти за деньгами в бизнес, а не в политику, сообщает "Царьград".
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