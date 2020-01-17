Пропавшую под Новосибирском девочку нашли живой спустя три дня

В городе Карасуке Новосибирской области нашли десятилетнюю девочку, которая пропала 15 января. Ее удалось обнаружить при помощи волонтеров и охотничьей собаки, которая взяла след, передает телеканал "360".
В среду днем девочка ушла из дома в музыкальную школу, большее ее никто не видел. Ребенка нашли в подвальном помещении одного из домов. Врачи диагностировали обморожение стоп первой степени. Пострадавшую доставили в реанимацию. Следователи выясняют обстоятельства ее исчезновения.
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